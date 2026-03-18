Дрон рф поцілив по будівлі ТЦК у Сумах - у Сухопутних військах розповіли деталі

Київ • УНН

 • 1088 перегляди

російський безпілотник влучив у будівлю міського ТЦК у Сумах. Через релокацію особового складу жертв немає, проте поранення отримав перехожий на зупинці.

У середу, 18 березня, ворожий дрон поцілив у приміщення ТЦК та СП у Сумах. У результаті удару постраждала будівля, проте через релокацію особового складу вдалося запобігти жертвам. Усередині будівлі постраждалих немає, але поранення отримав перехожий поблизу місця влучання. Про це журналісту УНН розповіли в Управлінні комунікацій командування Сухопутних військ Збройних сил України.

Деталі

Як підтвердили в Управлінні комунікацій командування Сухопутних військ, ворожий дрон поцілив у Сумах у приміщення Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У результаті прильоту постраждала будівля міського ТЦК, в якій однак, не проводилися мобілізаційні заходи, адже раніше було здійснено релокацію. Поранення отримав цивільний чоловік, який стояв неподалік на зупинці громадського транспорту.

Інших постраждалих немає. Вжито безпекових заходів. Зрозуміло, що будучи в Сумах, і поводитися себе спокійно на об’єктах, які військові, ми не можемо собі такого дозволити. Тому було розосереджено особовий склад по інших місцях, які ми не можемо називати, тому втрат немає. Люди, які були в приміщенні, були у захищеному місці. Вони не постраждали

- повідомили в управлінні.

Нагадаємо

У Сумах російські війська атакували дроном адміністративну будівлю, постраждали люди на зупинці, серед них - підліток.

Також у Сумському обласному ТЦК та СП заявили, що "атаки росії дронами-камікадзе по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки - це не випадковість, а свідома тактика ворога", і що ТЦК Сумської області "продовжують і будуть продовжувати виконувати свої завдання".

Павло Башинський

Війна в Україні
Мобілізація
Війна в Україні
ТЦК та СП
Збройні сили України
Суми