Драка между военными ТЦК и гражданскими: полиция Харькова начала уголовное производство

Полиция Харьковской области начала уголовное производство по факту драки между работниками РТЦК и СП и гражданскими мужчинами. Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает УНН.

14 марта 2025 года в городе Харькове во время исполнения служебных обязанностей работники районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) стали участниками конфликта, завершившегося применением оружия травматического действия. В социальных сетях распространяются видео, на которых зафиксировано избиение гражданских лиц работниками ТЦК и СП без указания предпосылок конфликта. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего - говорится в сообщении.

По предварительной информации, во время проведения мероприятий по мобилизации населения двое гражданских лиц проявили агрессию и оказали физическое сопротивление действиям военнослужащих, после чего один из мужчин нанес удар кастетом по лицу работнику ТЦК, что привело к столкновению.

С целью прекращения агрессии и для самозащиты работник ТЦК и СП, имея соответствующее разрешение, применил оружие травматического действия, совершив несколько выстрелов в землю для предупреждения дальнейшего развития конфликта - добавили в полиции.

Правоохранители по факту происшествия следователями начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия с привлечением всех участников инцидента, свидетелей и очевидцев.

Напомним

Жительница города Лозовая (Харьковская обл.) Алина Бологова заявила об избиении ее военнослужащим местного ТЦК и СП.