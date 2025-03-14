Бійка між військовими ТЦК та цивільними: поліція Харкова розпочала кримінальне провадження

Поліція Харківської області розпочала розпочала кримінальне провадження за фактом бійки між працівниками РТЦК та СП та цивільними чоловіками. Про це повідомляє пресслужба поліції, передає УНН.

14 березня 2025 року в місті Харкові під час виконання службових обов’язків працівники районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) стали учасниками конфлікту, що завершився застосуванням зброї травматичної дії. У соціальних мережах поширюються відео, на яких зафіксовано побиття цивільних громадян працівниками ТЦК та СП без зазначення передумов конфлікту. Наразі поліція встановлює всі обставини події - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, під час проведення заходів із мобілізації населення двоє цивільних осіб проявили агресію та вчинили фізичний супротив діям військовослужбовців, після чого один із чоловіків наніс удар кастетом по обличчю працівнику ТЦК, що призвело до сутички.

З метою припинення агресії та для самозахисту працівник ТЦК та СП, маючи відповідний дозвіл, застосував зброю травматичної дії, здійснивши декілька пострілів у землю для попередження подальшого розвитку конфлікту - додали в поліції.

Правоохоронці за фактом події слідчими розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії із залученням усіх учасників інциденту, свідків та очевидців.

Нагадаємо

Мешканка міста Лозова (Харківська обл.) Аліна Бологова заявила про побиття її військовослужбовцем місцевого ТЦК та СП.