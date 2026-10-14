Дожди и грозы накроют северо-восток Украины 13 октября — Гидрометцентр
Киев • УНН
13 октября на северо-востоке прогнозируются значительные дожди и местами грозы. В Киеве и области будет сухо, температура 11–13°.
Во вторник, 13 октября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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По информации синоптиков, днём на северо-востоке страны пройдут умеренные дожди (в Сумской, Харьковской и Полтавской областях в течение суток значительные дожди, местами грозы); на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ... днём 11-16°; на востоке и юго-востоке страны 17-22°
В Киеве и области в среду будет облачно, осадки не ожидаются. Температура 11-13°.
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