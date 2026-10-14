Дощі та грози накриють північний схід України 13 жовтня - Гідрометцентр

У вівторок, 13 жовтня, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, вдень на північному сході країни пройдуть помірні дощі (в Сумській, Харківській та Полтавській областях впродовж доби значні дощі, місцями грози); на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура ... вдень 11-16°; на сході та південному сході країни 17-22° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у середу буде хмарно, опадів не очікується. Температура 11-13°.

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