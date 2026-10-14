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Дощі та грози накриють північний схід України 13 жовтня - Гідрометцентр

Київ • УНН

 • 230 перегляди

13 жовтня на північному сході прогнозують значні дощі й місцями грози. У Києві та області буде сухо, температура 11-13°.

Дощі та грози накриють північний схід України 13 жовтня - Гідрометцентр

У вівторок, 13 жовтня, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, вдень на північному сході країни пройдуть помірні дощі (в Сумській, Харківській та Полтавській областях впродовж доби значні дощі, місцями грози); на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура ... вдень 11-16°; на сході та південному сході країни 17-22°  

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у середу буде хмарно, опадів не очікується. Температура 11-13°.

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Вадим Хлюдзинський

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