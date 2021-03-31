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Довыборы в Раду: ЦИК заменила еще двух членов ОИК

Киев  •  УНН

 • 14167 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия в среду внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии № 87 в Ивано-Франковской области, которая до сих пор не установила результаты голосования. Было заменено двух членов от Партии зеленых Украины и партии "Патриот". Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома, передает УНН.

Цитата:

"Рассмотрев соответствующие представления политических партий "Партия зеленых Украины" и "Патриот" о замене членов ОИК, Комиссия внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии ОИО № 87 (Ивано-Франковская область), созданной в соответствии с постановлением ЦИК от 5 февраля 2021 года № 45. Указанным решением ЦИК заменила двух членов указанной окружной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

Детали

По данным Общественной сети "ОПОРА" , Лилию Иванчук заменили на Тараса Боярчука по представлению Партии зеленых, Ярослава Михалкива на Артема Соломенчука (партия "Патриот").

Как сообщали наблюдатели, пока окружная комиссия ожидала кворума, в помещение ОИК вошли народные депутаты от "Слуги народа", в частности Николай Тищенко, Юрий Камельчук, Роксолана Пидласа, Артем Дмитрук, Владимир Тимофийчук. Николай Тищенко начал спрашивать у членов ОИК, в чем задержка, те в свою очередь спрашивали, куда делись члены ОИК от "Слуги народа".

Некоторое время народные депутаты находились в помещении ОИК.

Около 17:00 комиссия собралась на заседание, новназначенные члены приняли присягу и обсудили регламент дальнейшей работы комиссии. Глава ОИК Андрей Лозинский отметил, что необходимо проверить, сколько участковых комиссий сейчас сдали протоколы, сколько на уточнении, какие постановления принимала комиссия при старом главе ОИК. Также было принято решение сделать график визитов УИК, чтобы избежать толпы.

Дополнение

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 10:10 31 марта обработала только 67,52% протоколов с УИК из Ивано-Франковской области, показатель не меняется с утра 30 марта.

Добавим, на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области политсилы "Слуга народа" и "За будущее" каждая заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко. По официальным данным, в настоящее время лидирует Вирастюк.

При этом ОИК № 87 отправила 14 участковых избирательных комиссий на пересчет голосов.

А в ночь на 30 марта было сообщение о заминировании ОИК, которое оказалось ложным. Впоследствии ЦИК заменила главу ОИК № 87 и трех членов комиссии.

Позже стало известно, что народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область выяснить ситуацию с подсчетом голосов в 87-м избирательном округе, где в воскресенье состоялись довыборы в парламент.

28 марта выбирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. По данным ЦИК, по информации от ОИК, явка на промежуточных выборах в округе № 87 составила 35,05%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года в ОИО № 87 голосовали 43,96%.

Результаты голосования должны установить до 12 апреля 2021 года.

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