ЦВК замінила голову ОВК №87 та трьох членів комісії – ОПОРА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Центральна виборча комісія на своєму засіданні 30 березня внесла зміни до складу окружної виборчої комісії №87 в Івано-Франківській області. Було замінено голову ОВК та трьох членів комісії. Про це повідомляють спостерігачі Громадської мережі "ОПОРА", передає УНН.
Цитата:
"За інформацією ОВК, відбулась заміна голови виборчої комісії Руслана Кашнікова на Олексія Остроухова (суб’єкт подання – партія "Голос", фракція якої зареєстрована у ВР), а також Василя Білоуса на Олександра Єгорова (ВО "Свобода"), Дениса Жилюка на Євгенія Павлусенка ("Голос") та Івана Федіва на Сергія Калугіна ("Слуга народу")", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
ОВК №87 відправила 14 дільничних виборчих комісій на перерахунок голосів з голосування на довиборах до Верховної Ради. А вночі було повідомлення про замінування ОВК, яке виявилося неправдивим.
Центральна виборча комісія станом на 15:50 30 березня опрацювала лише 67,52% протоколів з ДВК з Івано-Франківської області, показник не міняється з ранку.
Додамо, на довиборах у 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили "Слуга народу" і "За майбутнє" кожна заявили про перемогу своїх кандидатів – Василя Вірастюка та Олександра Шевченка. За офіційними даними, наразі лідирує Вірастюк.
28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ №50) та Івано-Франківскій (округ №87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі №87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО №87 голосували 43,96%.
Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.