Довибори у Раду: ЦВК замінила ще двох членів ОВК

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"Розглянувши відповідні подання політичних партій “Партія зелених України” та “Патріот” про заміну членів ОВК, Комісія внесла зміни до складу окружної виборчої комісії ОВО № 87 (Івано-Франківська область), утвореної відповідно до постанови ЦВК від 5 лютого 2021 року № 45. Вказаним рішенням ЦВК замінила двох членів зазначеної окружної виборчої комісії", - йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними Громадської мережі “ОПОРА”, Лілію Іванчук замінили на Тараса Боярчука за поданням Партії зелених, Ярослава Михалківа на Артема Соломенчука (партія "Патріот").



Як повідомляли спостерігачі, поки окружна комісія очікувала кворуму, до приміщення ОВК увійшли народні депутати від "Слуги народу", зокрема Микола Тищенко, Юрій Камельчук, Роксолана Підласа, Артем Дмитрук, Володимир Тимофійчук.

Микола Тищенко почав питати у членів ОВК, в чому затримка, ті в свою чергу питали, куди поділись члени ОВК від "Слуги народу".

Деякий час народні депутати знаходились у приміщенні ОВК.

Близько 17:00 комісія зібралась на засідання, новопризначені члени прийняли присягу та обговорили регламент подальшої роботи комісії. Голова ОВК Андрій Лозинський зазначив, що необхідно перевірити, скільки дільничних комісій зараз здали протоколи, скільки на уточненні, які постанови приймала комісія при старому голові ОВК. Також було прийнято рішення зробити графік візитів ДВК, щоб уникнути натовпу.

Доповнення

Центральна виборча комісія станом на 10:10 31 березня опрацювала лише 67,52% протоколів з ДВК з Івано-Франківської області, показник не міняється з ранку 30 березня.

Додамо, на довиборах в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили “Слуга народу” і “За майбутнє” кожна заявили про перемогу своїх кандидатів — Василя Вірастюка та Олександра Шевченка. За офіційними даними, наразі лідирує Вірастюк.



При цьому ОВК № 87 відправила 14 дільничних виборчих комісій на перерахунок голосів.

А в ніч на 30 березня було повідомлення про замінування ОВК, яке виявилося неправдивим. Згодом ЦВК змінила голову ОВК № 87 та трьох членів комісії.



Пізніше стало відомо, що народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію з підрахунком голосів у 87-му виборчому окрузі, де в неділю відбулися довибори у парламент.



28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківскій (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах в окрузі № 87 становила 35,05%. Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 87 голосували 43,96%.



Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.