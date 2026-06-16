Доверие к новостям упало до самого низкого уровня за десятилетие - исследование

Уровень доверия к новостям в мире достиг нового минимума, свидетельствует исследование Reuters Institute, которое фиксирует худшие показатели с начала наблюдений в 2015 году. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Опубликованное во вторник исследование свидетельствует, что уровень общественного доверия к новостям в мире составляет 37%, что на три процентных пункта меньше, чем в прошлом году. В Великобритании этот показатель снизился на пять пунктов — до 30%, что на 20 пунктов меньше, чем десять лет назад.

Более половины респондентов заявили, что сейчас получают новости через сторонние платформы, такие как социальные сети и видеосервисы, хотя примерно столько же людей продолжают пользоваться новостными сайтами и телевизионными новостями. В Великобритании традиционные источники остаются более популярными.

Наши данные указывают на сочетание тревоги, отстраненности и цинизма среди аудитории. Многим не нравится то, как медиа освещают длительные темы, в частности иммиграцию, инфляцию и международные конфликты - отметили в институте.

В то же время авторы отчета отмечают открытость аудитории к новым источникам и форматам информации, а также веру в то, что качественная журналистика способна предложить обществу.

Несмотря на то, что все больше людей потребляют новости через социальные сети, доверие к этому формату значительно ниже общего уровня доверия к новостям и составляет всего 22%.

Только 10% опрошенных сообщили, что большинство их информационных потребностей удовлетворяют контент-мейкеры и инфлюенсеры, что свидетельствует о том, что они скорее дополняют традиционные медиа, а не заменяют их.

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Тем временем доверие к ответам чат-ботов с искусственным интеллектом в мире составляет 20%, хотя доля людей, пользующихся ими еженедельно, выросла с 7% до 10% (а среди лиц моложе 35 лет — до 16%).

Поддержка беспристрастных новостей остается высокой и почти не подверглась влиянию изменений в способах потребления информации: с 2020 года этот показатель снизился всего на 3%.

В США уровень доверия к новостям составляет 25%, а среди американцев с правыми политическими взглядами — всего 15%.

Некоторые крупные медиа потеряли значительную часть доверия аудитории: уровень доверия к CBS News и Fox News снизился на 10 пунктов по сравнению с 2025 годом, а к CNN — на шесть пунктов.

Онлайн-видео о новостях сейчас стало привычным форматом во всем мире: 77% людей еженедельно просматривают новостной видеоконтент в интернете, а в большинстве стран, охваченных исследованием, этот формат уже популярнее телевизионных новостей. Исключениями остаются только Германия, Дания и Нидерланды.

Популярность контент-мейкеров и онлайн-видео не означает, что люди больше не нуждаются в новостях. Она свидетельствует о том, что аудитория хочет получать информацию в более доступной, понятной и релевантной для своей жизни форме - говорится в отчете.

Выводы исследования основываются на онлайн-опросе почти 100 тысяч человек в 48 странах и регионах.

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