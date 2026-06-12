Большинство украинцев считают, что США давят на Украину для уступок рф - опрос

Более половины украинцев считают, что Соединенные Штаты устали от поддержки Украины и склоняют ее к уступкам россии. В то же время большинство респондентов положительно оценивают политику Европы в отношении Украины и считают европейские страны надежными союзниками. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 7 мая по 3 июня 2026 года, передает УНН.

Детали

Согласно результатам исследования, 64% украинцев считают, что Европа серьезно помогает Украине и стремится к завершению войны на справедливых условиях. В то же время 25% респондентов убеждены, что европейские страны устали от Украины и склоняют ее к несправедливому миру.

По сравнению с январем 2026 года отношение к Европе улучшилось. Доля тех, кто считает европейские страны надежными союзниками, выросла с 58% до 64%. Одновременно уменьшилось количество тех, кто считает, что поддержка Европы ослабевает — с 35% до 25%.

Иная картина наблюдается в отношении США. По данным опроса, 56% опрошенных считают, что Соединенные Штаты устали от Украины и давят на нее с целью уступок россии. В то же время 30% опрошенных убеждены, что США, наоборот, продолжают оставаться надежным союзником Украины.

В КМИС отмечают, что за последние полгода общественные настроения в отношении США практически не изменились. В ходе исследования социологи также проверили, влияет ли порядок вопросов на ответы респондентов. Части опрошенных сначала задавали вопрос об Европе, а затем о США, а другим — в обратном порядке.

Результаты показали, что отношение к США почти не зависело от порядка вопросов. В то же время оценка политики Европы менялась. Если вопрос об Европе задавали первым, то 60% респондентов называли ее надежным союзником Украины. Если же его задавали после вопроса о США, этот показатель возрастал до 67%.

В КМИС отмечают, что на контрасте с США украинцы несколько лучше воспринимают Европу. При этом даже без учета такого эффекта отношение к европейской политике между январем и маем 2026 года улучшилось.

Опрос КМИС проводился методом телефонных интервью среди 1000 совершеннолетних граждан Украины, проживающих на подконтрольной правительству территории.

Напомним

Опрос в 15 странах показал падение доверия к США как союзнику с 22% до 11%. Большинство граждан сомневаются в военной помощи Вашингтона.