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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ГОТ на нынешних закупках сэкономил почти 10,5 миллионов гривен - Минобороны

ГОТ на нынешних закупках сэкономил почти 10,5 миллионов гривен - Минобороны

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 13:00  •  9215 просмотра

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Государственный оператор тыла сэкономил почти 10,5 млн грн бюджетных средств в ходе тендеров и контрактов на закупку различных товаров в 2024 году.

"Государственный оператор тыла" в 2024 году во время проведения тендеров и заключении контрактов на закупку различных товаров сэкономил почти 10,5 миллионов гривен бюджетных средств. Об этом сообщает Минобороны со ссылкой на заместителя министра Дмитрия Клименкова пишет УНН.

Отмечается, что с начала 2024 года "Государственный оператор тыла" заключил более 350 контрактов на общую сумму 35,9 миллиардов гривен.

В ходе закупок удалось сэкономить 10,4 миллиардов гривен или примерно пятую часть денег, которые были заложены в госбюджете 2024 года на закупках ГОТ и по которым уже подписаны контракты.

"Сэкономленные средства будут направлены на закупки дополнительного имущества для ВСУ, например, средств индивидуальной защиты", – отметил Дмитрий Клименков.

В Минобороны также подчеркнули, подавляющая часть контрактов заключена с украинскими предприятиями.

Добавим

В ГОТ ранее сообщили, что закупки продуктов питания на второе полугодие будут происходить комплектами по обновленному каталогу продуктов питания. Как и раньше, отдельно будет закупаться вода и хлеб.

Также в ГОТ заявили, что в рамках противодействия демпингу показатель уменьшения предельной цены теперь не будет превышать 40%. Раньше он мог достигать 50-70%.

Перед заказом продукции у поставщика чтобы узнать о готовности выполнить заказ ГОТ будет проверять склады, транспорт, наличие квалифицированного персонала.

Что касается самих тендеров, то процедуры закупки продовольствия отныне разделены на три категории по объемам (большие, средние и малые) и лоты. В рамках каждой процедуры есть ограничения по количеству лотов "в одни руки".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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