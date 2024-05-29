ДОТ на цьогорічних закупівлях зекономив майже 10,5 мільйонів гривень – Міноборони
Київ • УНН
Державний оператор тилу заощадив майже 10,5 млн грн бюджетних коштів в ході тендерів і контрактів на закупівлю різних товарів в 2024 році.
"Державний оператор тилу" у 2024 році під час проведення тендерів та укладанні контрактів на закупівлю різноманітних товарів зекономив майже 10,5 мільйонів гривень бюджетних коштів. Про це повідомляє Міноборони з посиланням на заступника міністра Дмитра Кліменкова пише УНН.
Зазначається, що з початку 2024 року "Державний оператор тилу" уклав понад 350 контрактів на загальну суму 35,9 мільярдів гривень.
У ході закупівель вдалося зекономити 10,4 мільярдів гривень або приблизно п'яту частину грошей, які були закладені в держбюджеті 2024 року на закупівлі ДОТ та за якими вже підписані контракти.
"Зекономлені кошти будуть направлені на закупівлі додаткового майна для ЗСУ, наприклад, засобів індивідуального захисту", – зазначив Дмитро Кліменков.
У Міноборони також підкреслили, переважна частина контрактів укладена з українськими підприємствами.
Додатково
У ДОТ раніше повідомили, що закупівлі продуктів харчування на друге півріччя відбуватимуться комплектами за оновленим каталогом продуктів харчування. Як і раніше, окремо буде закуповуватися вода та хліб.
Також в ДОТ заявили, що у рамках протидії демпінгу показник зменшення граничної ціни тепер не буде перевищувати 40%. Раніше він міг сягати 50-70%.
Перед замовленням продукції в постачальника аби дізнатися про готовність виконати замовлення ДОТ перевірятиме склади, транспорт, наявність кваліфікованого персоналу.
Щодо самих тендерів, то процедури закупівлі харчів відтепер поділені на три категорії за обсягами (великі, середні та малі) та лоти. У межах кожної процедури є обмеження щодо кількості лотів "в одні руки".