Доступные кредиты и не только — в Украине расширят господдержку для супермаркетов и маркетплейсов на фоне атак рф

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями крупнейших супермаркетов, гипермаркетов и маркетплейсов, чтобы обсудить, как государство может поддержать компании, которые продолжают работать в условиях российских ударов. Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале, передает УНН.

Встретился с представителями украинского бизнеса. Среди них владельцы, руководители и директора крупнейших продуктовых и строительных супермаркетов, гипермаркетов и маркетплейсов. Обсудили прежде всего, как государство может поддержать эти логистически важные бизнесы в условиях российских ударов. Министры финансов и экономики вместе с Национальным банком и командой Офиса в ближайшее время должны подготовить решения по расширению программ поддержки для бизнеса – заявил Президент.

В частности, планируют расширить возможности для участия компаний в программе доступного кредитования. Речь идет о предприятиях, которые сейчас не соответствуют установленным требованиям, но продолжают работать и обеспечивать украинцев необходимыми товарами.

По словам Президента, такая программа должна быть реалистичной и полностью практичной для бизнеса. Также Министерство иностранных дел должно способствовать достижению необходимых договоренностей с международными партнерами, чтобы сохранить работу бизнеса в Украине и необходимый уровень экономической активности.

Соответствующие задачи определены. Будем еженедельно также фиксировать потребности бизнеса и решать возникающие вопросы, в частности в обновлении решений и регуляций, необходимом изменении алгоритмов ради нормального снабжения городов и общин. Будем регулярно проводить совещания с представителями бизнеса, чиновниками и структурами, которые необходимы для совместной работы. Это правильно и позитивно – слышать друг друга. Обсудили также специфику работы в условиях воздушных тревог и, в частности, нового подхода к оповещениям, разработанного сегодня правительством вместе с военными и представителями ГСЧС Украины. Благодарю всех, кто продолжает работать в Украине, поддерживает людей и сохраняет экономику несмотря на все риски и постоянные российские атаки. Благодарю всех, кто заботится о жизни и людях! – подчеркнул Зеленский.

Напомним

Индекс ожиданий деловой активности бизнеса в августе снизился до 48,3. Предприниматели назвали потерями последствия атак, блокаду портов, дорогое топливо и нехватку работников.