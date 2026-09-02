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Доступні кредити і не лише - в Україні розширять держпідтримку для супермаркетів і маркетплейсів на тлі атак рф

Київ • УНН

 • 1312 перегляди

Зеленський обговорив із ритейлерами підтримку бізнесу під час російських ударів. Планують розширити доступ до програми доступного кредитування.

Доступні кредити і не лише - в Україні розширять держпідтримку для супермаркетів і маркетплейсів на тлі атак рф

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками найбільших супермаркетів, гіпермаркетів та маркетплейсів, щоб  обговорити, як держава може підтримати компанії, які продовжують працювати в умовах російських ударів. Про це Глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

Зустрівся із представниками українського бізнесу. Серед них власники, керівники й директори найбільших продуктових і будівельних супермаркетів, гіпермаркетів та маркетплейсів. Обговорили передусім, як держава може підтримати ці логістично важливі бізнеси в умовах російських ударів. Міністри фінансів та економіки разом із Національним банком та командою Офісу найближчим часом мають підготувати рішення щодо розширення програм підтримки для бізнесу 

– заявив Президент.

Зокрема, планують збільшити можливості для участі компаній у програмі доступного кредитування. Йдеться про підприємства, які нині не відповідають установленим вимогам, але продовжують працювати та забезпечувати українців необхідними товарами. 

За словами Президента, така програма має бути реалістичною та цілком практичною для бізнесу. Також, міністерство закордонних справ має сприяти досягненню необхідних домовленостей із міжнародними партнерами, щоб зберегти роботу бізнесу в Україні та необхідний рівень економічної активності. 

Відповідні завдання визначені. Будемо щотижня також фіксувати потреби бізнесу і вирішувати питання, які виникають, зокрема в оновленні рішень та регуляцій, необхідній зміні алгоритмів заради нормального постачання у міста та громади. Будемо регулярно проводити наради з представниками бізнесу, урядовцями та структурами, які необхідні для спільної роботи. Це правильно і позитивно – чути одне одного. Обговорили також специфіку роботи в умовах повітряних тривог і, зокрема, нового підходу до оповіщень, напрацьованого сьогодні урядом разом з військовими та представниками ДСНС України. Дякую всім, хто продовжує працювати в Україні, підтримує людей і тримає економіку попри всі ризики й постійні російські атаки. Дякую всім, хто дбає про життя і людей! 

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо

Індекс очікувань ділової активності бізнесу в серпні знизився до 48,3. Підприємці назвали втрати від атак, блокаду портів, дороге пальне та брак працівників. 

Алла Кіосак

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