Дополнительных сил РФ в Беларуси, которые представляли бы растущую угрозу, нет, но нельзя исключать ни повторного вторжения, ни провокаций - ГПСУ

На данный момент на территории беларуси нет дополнительных подразделений россии, которые представляли бы растущую угрозу для нашего государства, однако нельзя исключать ни повторного наступления, ни провокаций на границе, к примеру, в направлении Киева или на западном участке с целью перерезания логистических путей, сообщил во время брифинга в пятницу спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет УНН.

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На территории беларуси постоянно проходит проверка различных армейских подразделений, в том числе совместно с россией, отметил Демченко.

"Проверка боеготовности, совместные учения с россией, проверка различных подразделений" армии беларуси — есть только небольшие промежутки времени, когда длится пауза, сказал спикер ГПСУ.

"Фактически россия не перебросила туда дополнительных каких-либо подразделений, чтобы угрозу для нашей страны можно было оценивать как растущую. Но, опять же, растет угроза нашей стране из-за того, что россия сейчас более активно давит на беларусь, чтобы она собственными силами присоединилась к войне против нашей страны на стороне россии", — сказал спикер ГПСУ.

Демченко при этом подчеркнул, что нельзя исключать нового наступления или провокаций на границе.

Здесь нельзя исключать ни повторного вторжения, но уже другими составляющими, ни провокаций на границе с целью отвлечения нашего внимания, поэтому в целом риск остается. Но опять же, и подразделения разведки следят за тем, как развивается ситуация вглубь территории беларуси (...), чтобы мы могли вовремя отреагировать на любые вызовы — отметил Демченко.

Поэтому, по его словам, необходимо усиливать оборону и фортификационные укрепления на белорусской границе. "Опять же, это касается всей протяженности границы с беларусью — Волынь, Ровенская, Житомирская, Киевская, Черниговская области — более 1000 км имеем с беларусью. И снова же, каждое из этих направлений — оно для нас важно, потому что могут быть провокации и в направлении Киева, могут быть провокации и на западном участке с целью перерезания логистических путей, к примеру. Это также наблюдалось и в 22-м году. Поэтому нужно, конечно, готовиться к худшему, но, конечно, быть сильнее того, что к нам может прийти", — отметил Демченко.

минск ни разу не осудил россию за использование своего воздушного пространства для атак по Украине, добавил спикер ГПСУ.

"Но за последние несколько недель увеличение такой тактики со стороны россии (...) — да, оно увеличилось", — отметил Демченко.

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