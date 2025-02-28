Донецкая область под обстрелами: погибли 3 человека и еще 7 получили ранения
Киев • УНН
За сутки оккупанты нанесли 3269 ударов по Донецкой области, в результате чего погибли 3 человека и 7 ранены. Под обстрелы попали 15 населенных пунктов, поврежден 141 гражданский объект.
В течение последних суток российские войска совершили 3 269 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области. В результате обстрелов погибли 3 человека, еще 7 получили ранения.
Об этом сообщает Национальная полиция, пишет УНН.
Детали
россияне убили в Донецкой области трех человек и семерых ранили. В течение суток полицейские зафиксировали 3 269 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору
По информации, под огнем находились 15 населенных пунктов: города Белозерское, Константиновка, Краматорск, Мирноград, Покровск, Родинское, Славянск, Торецк, села Андреевка-Клевцово (Искра), Зеленый Гай, Новая Полтавка, Александро-Калиново, Плещеевка, Торское, Федоровка. В результате обстрелов был поврежден 141 гражданский объект, среди которых 76 жилых домов.
Напомним,
27 февраля сообщалось, что за сутки российские войска нанесли 3 456 ударов по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области. В результате обстрелов семи населенных пунктов погибли 7 человек, еще 11 получили ранения. 26 февраля враг обстрелял семь населенных пунктов: города Константиновка, Покровск, Родинское, Северск, села Багатир, Длинная Балка, Ильиновка.