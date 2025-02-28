Донеччина під обстрілами: загинуло 3 людини та ще 7 отримали поранення
Київ • УНН
За добу окупанти завдали 3269 ударів по Донецькій області, внаслідок чого загинули 3 людини та 7 поранені. Під обстріли потрапили 15 населених пунктів, пошкоджено 141 цивільний об'єкт.
Протягом останньої доби російські війська здійснили 3 269 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині. В результаті обстрілів загинули 3 людини, ще 7 отримали поранення.
Про це повідомляє Національна поліція, пише УНН.
Деталі
росіяни вбили на Донеччині трьох людей та сімох поранили. Протягом доби поліцейські зафіксували 3 269 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору
За інформацією, під вогнем перебували 15 населених пунктів: міста Білозерське, Костянтинівка, Краматорськ, Мирноград, Покровськ, Родинське, Слов’янськ, Торецьк, села Андріївка-Клевцове (Іскра), Зелений Гай, Нова Полтавка, Олександро-Калинове, Плещіївка, Торське, Федорівка. Внаслідок обстрілів було пошкоджено 141 цивільний об’єкт, серед яких 76 житлових будинків.
Нагадаємо
27 лютого повідомлялося, що за добу російські війська завдали 3 456 ударів по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині. Внаслідок обстрілів семи населених пунктів загинули 7 осіб, ще 11 отримали поранення. 26 лютого ворог обстріляв сім населених пунктів: міста Костянтинівка, Покровськ, Родинське, Сіверськ, села Багатир, Довга Балка, Іллінівка.