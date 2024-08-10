Донецкая область: россияне ночью ударили дроном по Селидово, за сутки более 2,8 тыс. атак рф
Киев • УНН
Российские оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области 2849 раз за сутки. Больше всего пострадала Константиновка, где погибло 14 гражданских, включая 2 детей, и ранено 40 человек.
В Донецкой области российские войска за прошедшие сутки совершили 2849 обстрелов, в том числе 11 населенных пунктов. Больше всего пострадала Константиновка, где погибло 14 гражданских, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
По данным полиции, в течение суток оккупанты обстреляли фронтовой регион 2849 раз. Под удар попали 11 населенных пунктов. Поврежден 61 гражданский объект. Известно о 14 погибших и 42 раненых мирных жителях.
Как указали правоохранители, вражеские обстрелы зафиксированы:
- По Константиновке россияне ударили ракетой "Х-38", РСЗО "Смерч" и артиллерией. В результате обстрелов погибли 14 гражданских лиц, еще 40 получили ранения.
- В Селидово в результате удара дроном ранен мирный житель, повреждено гражданское авто.
- В результате артиллерийского обстрела травмирован человек в Северске.
- Русин Яр россия накрыла из РСЗО "Смерч" - разрушено 6 частных домов, дом культуры, электросеть.
- По Горняку военные рф били из артиллерии - повредили предприятие.
- Сегодня после полуночи оккупанты ударили FPV-дроном по Селидовому - ранили гражданское лицо.
Кроме того, стало известно о погибшем человеке в Торецке, который погиб в результате вражеского обстрела 8 августа.
Ракетний удар рф по Костянтинівці: серед загиблих ідентифікували 2 дітей10 августа 2024, 07:06 • 22088 просмотров