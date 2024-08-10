Донецкая область: россияне ночью ударили дроном по Селидово, за сутки более 2,8 тыс. атак рф

В Донецкой области российские войска за прошедшие сутки совершили 2849 обстрелов, в том числе 11 населенных пунктов. Больше всего пострадала Константиновка, где погибло 14 гражданских, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, в течение суток оккупанты обстреляли фронтовой регион 2849 раз. Под удар попали 11 населенных пунктов. Поврежден 61 гражданский объект. Известно о 14 погибших и 42 раненых мирных жителях.

Как указали правоохранители, вражеские обстрелы зафиксированы:

По Константиновке россияне ударили ракетой "Х-38", РСЗО "Смерч" и артиллерией. В результате обстрелов погибли 14 гражданских лиц, еще 40 получили ранения.

В Селидово в результате удара дроном ранен мирный житель, повреждено гражданское авто.

В результате артиллерийского обстрела травмирован человек в Северске.

Русин Яр россия накрыла из РСЗО "Смерч" - разрушено 6 частных домов, дом культуры, электросеть.

По Горняку военные рф били из артиллерии - повредили предприятие.

Сегодня после полуночи оккупанты ударили FPV-дроном по Селидовому - ранили гражданское лицо.

Кроме того, стало известно о погибшем человеке в Торецке, который погиб в результате вражеского обстрела 8 августа.

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