Ракетный удар рф по Константиновке: среди погибших идентифицировали 2 детей

Среди погибших в Константиновке Донецкой области, куда накануне ударили ракетой российские войска, идентифицированы 2 детей, сообщили в субботу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на утро 10 августа 2024 года в городе Константиновка идентифицированы тела 2 погибших детей - это девочки 9 и 11 лет. Продолжаются экспертизы по установлению личностей еще 6 человек, в том числе, вероятно, 1 ребенка", - сообщили в прокуратуре в соцсетях.

По последним данным, как указано, количество погибших в результате обстрела вооруженными силами рф Константиновки составляет 14 человек, ранены - 43 человека.

Сейчас продолжаются следственные действия. Количество пострадавших уточняется.

Дополнение

9 августа, в 11:05, враг нанес авиаудар по городу Константиновка, предварительно, ракетой "Х-38", указали в прокуратуре. Попадание произошло по местному торговому центру, где находились продовольственные и хозяйственные магазины.

Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).