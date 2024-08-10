Ракетный удар рф по Константиновке: среди погибших идентифицировали 2 детей
Киев • УНН
В результате ракетного удара рф по Константиновке погибли 14 человек, среди которых 2 девочки 9 и 11 лет. Ранены 43 человека, продолжаются экспертизы по установлению личностей еще 6 погибших, возможно, включая еще одного ребенка.
Среди погибших в Константиновке Донецкой области, куда накануне ударили ракетой российские войска, идентифицированы 2 детей, сообщили в субботу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
"По состоянию на утро 10 августа 2024 года в городе Константиновка идентифицированы тела 2 погибших детей - это девочки 9 и 11 лет. Продолжаются экспертизы по установлению личностей еще 6 человек, в том числе, вероятно, 1 ребенка", - сообщили в прокуратуре в соцсетях.
По последним данным, как указано, количество погибших в результате обстрела вооруженными силами рф Константиновки составляет 14 человек, ранены - 43 человека.
Сейчас продолжаются следственные действия. Количество пострадавших уточняется.
Дополнение
9 августа, в 11:05, враг нанес авиаудар по городу Константиновка, предварительно, ракетой "Х-38", указали в прокуратуре. Попадание произошло по местному торговому центру, где находились продовольственные и хозяйственные магазины.
Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).