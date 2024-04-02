Донетчина: оккупанты ударили ракетой "С-300" по Дружковке и нанесли авиаудар по Торецку

российские войска за прошедшие сутки обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области. Есть повреждения жилых домов, админздания, дома культуры, учебного заведения, и ЛЭП. Предварительно - люди не пострадали. Об этом во вторник сообщила полиция Донецкой области, передает УНН.

Детали

Как сообщается, за минувшие сутки армия рф нанесла 1678 обстрелов по населенным пунктам Донецкой области. Громко было в городах Дружковка, Торецк, поселках Большая Новоселка, Острое, Очеретино, селах Веролюбовка, Дачное, Карловка, Птичье и Стенки.

В результате ударов повреждены 25 гражданских объектов - 18 жилых домов, админздание, дом культуры, учебное заведение, автомобили, ЛЭП.

По Торецку, как сообщается, армия рф нанесла авиаудар. Разрушениям подверглись 4 частных дома.

Также ракетой "С-300" оккупанты ударили по Дружковке. Повреждены админздание, дом культуры, учебное заведение, автомобили.

В результате обстрелов из артиллерии в Веролюбовке пострадали 9 домов.

Кроме того, россияне накрыли артиллерией поселок Острое, повреждены 2 многоквартирных дома.

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