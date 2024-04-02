Донетчина: оккупанты ударили ракетой "С-300" по Дружковке и нанесли авиаудар по Торецку

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kostiantynivkaКонстантиновка
Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  131 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  112110 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  111620 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  115395 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  159792 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  106475 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  228791 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192804 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191577 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  434250 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  434250 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  406785 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  760262 просмотра

Донетчина: оккупанты ударили ракетой "С-300" по Дружковке и нанесли авиаудар по Торецку

Российские войска обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области, повредив 25 гражданских объектов, среди которых жилые дома, административное здание, дом культуры, учебное заведение, линии электропередач.

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Донетчина: оккупанты ударили ракетой "С-300" по Дружковке и нанесли авиаудар по Торецку

Курс валют на 2 апреля: доллар и евро подорожали

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,0749 UAH/USD, девальвировав ее на 8 копеек.

Экономика •   •  11958 просмотра
Курс валют на 2 апреля: доллар и евро подорожали

Шпионила за боевыми самолетами ВСУ вблизи Кривого Рога: задержана российская агентка

Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, которая шпионила за украинскими военными самолетами и объектами противовоздушной обороны вблизи Кривого Рога с целью получения разведданных для потенциальных ракетных ударов со стороны россии.

Война •   •  13115 просмотра
Шпионила за боевыми самолетами ВСУ вблизи Кривого Рога: задержана российская агентка

САП заявила о разоблачении организованной группы во главе с экс-советником Офиса Президента: чего касается дело

САП и НАБУ разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса Президента, которая присвоила 94,8 млн грн при закупке трансформаторов в условиях военного положения.

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САП заявила о разоблачении организованной группы во главе с экс-советником Офиса Президента: чего касается дело

Польские протестующие возобновили блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув"

Польские протестующие возобновили блокирование движения для грузовиков на пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" на польско-украинской границе, что потенциально затрудняет движение в обоих направлениях.

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Польские протестующие возобновили блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув"

В Севастополе ночью раздавались взрывы: часть города была без света

Ночью в оккупированном Севастополе произошли два взрыва, повлекшие обесточивание части города.

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В Севастополе ночью раздавались взрывы: часть города была без света

В Днепре сделали первую трансплантацию почки 15-летней девочке

В Днепре провели первую трансплантацию почки 15-летней девочке от ее матери после 7-часовой операции с участием 30 врачей.

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В Днепре сделали первую трансплантацию почки 15-летней девочке

Блинкен сегодня в Париже: проведет переговоры с Макроном по поддержке Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен находится в Париже, где проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о поддержке Украины в войне, которую против Украины развязала Россия.

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Блинкен сегодня в Париже: проведет переговоры с Макроном по поддержке Украины

Федоров: в Украине активно работают над разработкой РЭБ

Украина активно развивает средства радиоэлектронной борьбы, в том числе специальные антенны для беспилотников для противодействия вражеским помехам, в рамках усилий по созданию собственной системы радиоэлектронной борьбы.

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Федоров: в Украине активно работают над разработкой РЭБ

В запорожских плавнях бушевал масштабный пожар

Масштабный пожар бушевал в плавневой зоне реки Днепр в Запорожье, повредив 9,2 га окружающей среды. Спасатели использовали моторные лодки и снегоболотоход, чтобы добраться до места пожара и потушить пламя.

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В запорожских плавнях бушевал масштабный пожар