СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Донетчина: оккупанты ударили ракетой "С-300" по Дружковке и нанесли авиаудар по Торецку
Курс валют на 2 апреля: доллар и евро подорожали
Шпионила за боевыми самолетами ВСУ вблизи Кривого Рога: задержана российская агентка
САП заявила о разоблачении организованной группы во главе с экс-советником Офиса Президента: чего касается дело
Польские протестующие возобновили блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув"
В Севастополе ночью раздавались взрывы: часть города была без света
В Днепре сделали первую трансплантацию почки 15-летней девочке
Блинкен сегодня в Париже: проведет переговоры с Макроном по поддержке Украины
Федоров: в Украине активно работают над разработкой РЭБ
В запорожских плавнях бушевал масштабный пожар
Популярные
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Румыния прекратила финансовую поддержку украинских беженцев
В Черном море в результате военных действий за месяц погибли десятки дельфинов
В Днепре прогремела серия взрывов
Молдова начинает покупать американский сжиженный природный газ
Публикации
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Донетчина: оккупанты ударили ракетой "С-300" по Дружковке и нанесли авиаудар по Торецку
Российские войска обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области, повредив 25 гражданских объектов, среди которых жилые дома, административное здание, дом культуры, учебное заведение, линии электропередач.
Курс валют на 2 апреля: доллар и евро подорожали
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,0749 UAH/USD, девальвировав ее на 8 копеек.
Шпионила за боевыми самолетами ВСУ вблизи Кривого Рога: задержана российская агентка
Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, которая шпионила за украинскими военными самолетами и объектами противовоздушной обороны вблизи Кривого Рога с целью получения разведданных для потенциальных ракетных ударов со стороны россии.
САП заявила о разоблачении организованной группы во главе с экс-советником Офиса Президента: чего касается дело
САП и НАБУ разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса Президента, которая присвоила 94,8 млн грн при закупке трансформаторов в условиях военного положения.
Польские протестующие возобновили блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув"
Польские протестующие возобновили блокирование движения для грузовиков на пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" на польско-украинской границе, что потенциально затрудняет движение в обоих направлениях.
В Севастополе ночью раздавались взрывы: часть города была без света
Ночью в оккупированном Севастополе произошли два взрыва, повлекшие обесточивание части города.
В Днепре сделали первую трансплантацию почки 15-летней девочке
В Днепре провели первую трансплантацию почки 15-летней девочке от ее матери после 7-часовой операции с участием 30 врачей.
Блинкен сегодня в Париже: проведет переговоры с Макроном по поддержке Украины
Государственный секретарь США Энтони Блинкен находится в Париже, где проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о поддержке Украины в войне, которую против Украины развязала Россия.
Федоров: в Украине активно работают над разработкой РЭБ
Украина активно развивает средства радиоэлектронной борьбы, в том числе специальные антенны для беспилотников для противодействия вражеским помехам, в рамках усилий по созданию собственной системы радиоэлектронной борьбы.
В запорожских плавнях бушевал масштабный пожар
Масштабный пожар бушевал в плавневой зоне реки Днепр в Запорожье, повредив 9,2 га окружающей среды. Спасатели использовали моторные лодки и снегоболотоход, чтобы добраться до места пожара и потушить пламя.