Россияне обстреляли 8 городов и поселков на Запорожье

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  107640 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  107515 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  111334 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  151904 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  105830 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  228333 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192511 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191502 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  428375 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140363 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

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28 марта 2024, 13:27  •  428375 просмотра
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Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  401154 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  754850 просмотра

Россияне обстреляли 8 городов и поселков на Запорожье

За минувшие сутки россияне обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области, осуществив 3 авиаудара, 26 полетов БПЛА, 10 обстрелов из РСЗО и выпустив 314 артиллерийских снарядов.

Общество •   •  13225 просмотра
Россияне обстреляли 8 городов и поселков на Запорожье

На фронте произошло 71 боевое столкновение - Генштаб

За минувшие сутки на линии соприкосновения произошло 71 боевое столкновение, во время которых противник нанес 8 ракетных и 93 авиационных ударов, а также 126 раз обстрелял украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  12673 просмотра
На фронте произошло 71 боевое столкновение - Генштаб

Украинская ПВО ночью сбила 9 из 10 "шахедов" - Генштаб

По данным Генштаба ВСУ, Силы противовоздушной обороны Украины сбили 9 из 10 российских ударных беспилотников "шахед", запущенных в ночь на 2 апреля.

Война •   •  14511 просмотра
Украинская ПВО ночью сбила 9 из 10 "шахедов" - Генштаб

Греция при посредничестве Чехии хочет отправить боеприпасы в Украину

Греция планирует продать неактивные и пригодные к использованию боеприпасы на сумму 150 миллионов евро из своих армейских запасов Чешской Республике, которая затем отправит их в Украину.

Война •   •  13441 просмотра
Греция при посредничестве Чехии хочет отправить боеприпасы в Украину

Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 8 ударов по объектам противника, в том числе по 1 пункту управления, 7 районам сосредоточения живой силы и техники, уничтожила 1 станцию управления БПЛА, 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 станции радиоэлектронной борьбы, 1 склад с боеприпасами.

Война •   •  11848 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по врагу - Генштаб

Сегодня Всемирный день распространения знаний об аутизме: сколько детей в Украине страдают этим расстройством

Во Всемирный день распространения информации об аутизме украинская благотворительная организация привлекает внимание к проблемам, с которыми сталкиваются дети с расстройствами аутистического спектра, а также к важности предоставления им реабилитации и поддержки для улучшения их когнитивных навыков и качества жизни.

Здоровье •   •  11448 просмотра
Сегодня Всемирный день распространения знаний об аутизме: сколько детей в Украине страдают этим расстройством

CNN: США передадут Израилю истребители F-15 на $18 млрд и ракеты

Администрация Байдена рассматривает возможность одобрения продажи Израилю 50 истребителей F-15 и ракет на сумму 18 миллиардов долларов, что является потенциально крупнейшей сделкой со времени нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

Война •   •  15825 просмотра
CNN: США передадут Израилю истребители F-15 на $18 млрд и ракеты

В Белом доме изучают сообщения об ударах Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Израильские военные самолеты якобы разбомбили иранское консульство в Дамаске, в результате чего погибли два высокопоставленных иранских командира и несколько дипломатов.

Война •   •  16398 просмотра
В Белом доме изучают сообщения об ударах Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Японский виски разрешили производить только с использованием местной воды

Японское виски теперь должно производиться с использованием только местной воды и выдерживаться в бочках в Японии не менее 3 лет для борьбы с подделками и защиты имиджа настоящего японского виски.

Экономика •   •  16447 просмотра
Японский виски разрешили производить только с использованием местной воды

2 апреля: День кинолога Украины, Международный день детской книги, Международный день детской книги

Сегодня, второго апреля, в Украине отмечается День кинолога. Именно второго апреля 1994 года была создана Кинологическая служба Министерства внутренних дел Украины.

УНН Lite •   •  12847 просмотра
2 апреля: День кинолога Украины, Международный день детской книги, Международный день детской книги