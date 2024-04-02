Россияне обстреляли 8 городов и поселков на Запорожье

353 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Три авиационных удара военнослужащие рф осуществили по Малой Токмачке и Роботино.

26 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку и Малиновку.

10 РСЗО-обстрелов пришлись по Гуляйполю, Малой Токмачке, Роботино, Левадному, Новояковлевке.

314 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Малиновки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботино, Левадного и Вербового.

За сутки поступило 24 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

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