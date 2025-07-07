Дом для мариупольцев: правительство согласовало проект строительства муниципального социального арендного жилья

Кабинет министров согласовал реализацию в течение двух лет экспериментального проекта, направленного на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц из Мариуполя путем строительства муниципального арендного жилья. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

По словам премьера, под проект строительства муниципального социального арендного жилья будет запущена также программа льготных ипотечных кредитов.

Это позволит еще большему количеству мариупольских семей получить собственное жилье здесь, в Украине. В то же время мы сохраняем правительственную программу субсидий на аренду жилья для всех внутренне перемещенных лиц. Каждая семья ВПЛ, которая тратит на такую аренду более 20% своих доходов, может обратиться за соответствующей поддержкой от государства - добавил он.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram сообщил, что правительство согласовало предложение о внедрении экспериментального проекта, направленного на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц из Мариупольской городской территориальной общины путем строительства муниципального (социального) арендного жилья, предоставления льготных ипотечных кредитов и создания устойчивого финансового механизма для расширения жилищного фонда в течение двух лет.

Напомним

Кабинет министров Украины согласовал предложение о реализации в течение двух лет экспериментального проекта по созданию фонда муниципального арендного жилья и предоставлению его в аренду. Муниципальное жилье получат ветераны, родные погибших защитников, военнослужащие, ВПЛ, дети-сироты, учителя, врачи, коммунальщики.