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Уряд запускає проєкт створення фонду муніципального орендного житла: що передбачається

Київ • УНН

 • 390 перегляди

Кабінет міністрів України погодив дворічний експериментальний проєкт зі створення фонду муніципального орендного житла. Житло надаватимуть ветеранам, ВПО, вчителям, лікарям та іншим категоріям за пільговою орендною платою.

Уряд запускає проєкт створення фонду муніципального орендного житла: що передбачається

Кабінет міністрів України погодив пропозицію про реалізацію протягом двох років експериментального проекту щодо створення фонду муніципального орендного житла та надання його в оренду. Муніципальне житло отримають ветерани, рідні загиблих захисників, військовослужбовці, ВПО, діти-сироти, вчителі, лікарі, комунальники. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

Сьогодні уряд дає старт амбітному експериментальному проєкту створення фонду муніципального орендного житла. Громади виступатимуть замовниками будівництва. Документація розроблятиметься на основі готових проєктних рішень, що значно прискорить та здешевить процес. Насамперед муніципальне житло отримають ветерани, рідні загиблих захисників, військовослужбовці, ВПО, діти-сироти, вчителі, лікарі, комунальники

- сказав Шмигаль.

Він зазначив, що проєкт визначає критерії, яким повинні відповідати отримувачі, а також критерії самого житла:

  • нормою буде метраж 40 м2 на родину з двох осіб, а також придатність квартири до проживання, включно з умеблюванням та побутовою технікою;
    • орендна плата буде формуватися за спеціальною формулою з урахуванням умов конкретного регіону. Ставка набагато нижча за ринкову і тому доступна для родин з невеликим достатком.

      Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тисяч гривень. Проєкт буде фінансуватися за кошти місцевих бюджетів, а також за кредитні та грантові кошти партнерів. Завдяки цій програмі досягнемо одразу кількох цілей: забезпечимо житлом тих, хто цього дійсно потребує; інтегруємо внутрішньо переміщених осіб до нових громад; мотивуємо людей повертатися до України

      - додав Шмигаль.

      Доповнення

      Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук повідомив, що уряд погодив пропозицію Міністерства розвитку громад та територій про реалізацію протягом двох років експериментального проекту щодо створення фонду муніципального (соціального) орендного житла та надання його в оренду.

      Уряд також затвердив порядок реалізації експериментального проекту, яким визначаються:

      • основні засади реалізації експериментального проекту;
        • мета його проведення;
          • учасники та послідовність заходів реалізації проекту, такі як проектування та будівництво муніципального (соціального) орендного житла, надання муніципального (соціального) орендного житла та користування таким житлом, складові вартості оренди муніципального (соціального) житла.

            Також визначено функції оператора житла; перелік сантехнічного та кухонного обладнання, побутової техніки і меблів, які можуть бути в муніципальному (соціальному) орендному житлі, що надається отримувачам; форму примірного договору оренди муніципального (соціального) орендного житла; коригувальні коефіцієнти для регіонів

            - додав Мельничук.

            Нагадаємо

            У 2025 році 2 778 українців стали власниками житла за державною програмою "єОселя", отримавши пільгові іпотечні кредити на загальну суму 5,1 млрд грн.

            Павло Башинський

            Павло Башинський

            СуспільствоНерухомість
            Шмигаль Денис Анатолійович
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