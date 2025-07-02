Правительство запускает проект создания фонда муниципального арендного жилья: что предусматривается
Киев • УНН
Кабинет министров Украины согласовал двухлетний экспериментальный проект по созданию фонда муниципального арендного жилья. Жилье будут предоставлять ветеранам, ВПЛ, учителям, врачам и другим категориям по льготной арендной плате.
Кабинет министров Украины согласовал предложение о реализации в течение двух лет экспериментального проекта по созданию фонда муниципального арендного жилья и предоставлению его в аренду. Муниципальное жилье получат ветераны, родные погибших защитников, военнослужащие, ВПЛ, дети-сироты, учителя, врачи, коммунальщики. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Детали
Сегодня правительство дает старт амбициозному экспериментальному проекту создания фонда муниципального арендного жилья. Общины будут выступать заказчиками строительства. Документация будет разрабатываться на основе готовых проектных решений, что значительно ускорит и удешевит процесс. Прежде всего муниципальное жилье получат ветераны, родные погибших защитников, военнослужащие, ВПЛ, дети-сироты, учителя, врачи, коммунальщики
Он отметил, что проект определяет критерии, которым должны соответствовать получатели, а также критерии самого жилья:
- нормой будет метраж 40 м2 на семью из двух человек, а также пригодность квартиры для проживания, включая меблировку и бытовую технику;
- арендная плата будет формироваться по специальной формуле с учетом условий конкретного региона. Ставка намного ниже рыночной и поэтому доступна для семей с небольшим достатком.
Ориентировочно в месяц за аренду однокомнатной квартиры люди будут платить около 6 тысяч гривен. Проект будет финансироваться за средства местных бюджетов, а также за кредитные и грантовые средства партнеров. Благодаря этой программе достигнем сразу нескольких целей: обеспечим жильем тех, кто в этом действительно нуждается; интегрируем внутренне перемещенных лиц в новые общины; мотивируем людей возвращаться в Украину
Дополнение
Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что правительство согласовало предложение Министерства развития общин и территорий о реализации в течение двух лет экспериментального проекта по созданию фонда муниципального (социального) арендного жилья и предоставлению его в аренду.
Правительство также утвердило порядок реализации экспериментального проекта, которым определяются:
- основные принципы реализации экспериментального
проекта;
- цель его проведения;
- участники и последовательность мероприятий реализации проекта, такие как проектирование и строительство муниципального (социального) арендного жилья, предоставление муниципального (социального) арендного жилья и пользование таким жильем, составляющие стоимости аренды муниципального (социального) жилья.
Также определены функции оператора жилья; перечень сантехнического и кухонного оборудования, бытовой техники и мебели, которые могут быть в муниципальном (социальном) арендном жилье, предоставляемом получателям; форму примерного договора аренды муниципального (социального) арендного жилья; корректирующие коэффициенты для регионов
Напомним
В 2025 году 2 778 украинцев стали владельцами жилья по государственной программе "єОселя", получив льготные ипотечные кредиты на общую сумму 5,1 млрд грн.