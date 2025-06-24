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Понад 2,7 тисячі українців придбали житло через "єОселю" у 2025 році

Київ • УНН

 • 458 перегляди

У 2025 році 2 778 українців придбали житло за програмою "єОселя" на суму 5,1 млрд грн, з яких майже 60% припало на первинний ринок. Загалом за час дії програми видано кредитів на понад 29,1 млрд грн.

Понад 2,7 тисячі українців придбали житло через "єОселю" у 2025 році

У 2025 році 2 778 українців стали власниками житла за державною програмою "єОселя", отримавши пільгові іпотечні кредити на загальну суму 5,1 млрд грн. За словами заступника міністра Андрія Телюпи, майже 60% позичальників придбали житло на первинному ринку. Найактивніше програму використовують військові, медики та освітяни, а найпопулярнішими регіонами для придбання житла залишаються Київ та Київська область, передає УНН із посиланням на Мінекономіки.

У 2025 році власниками окремого житла стали 2 778 українців, які отримали кредити на загальну суму у 5,1 млрд грн. Минулого року Уряд змістив фокус програми єОселя на придбання нерухомості на первинному ринку. Зокрема, за два квартали поточного року житло на первинному ринку придбали вже 1 664 родини, або майже 60% із загальної кількості позичальників. Також за цей час українці придбали 225 будинків 

- зазначив заступник міністра Андрій Телюпа.

За його словами, всього за весь час дії програми доступної іпотеки єОселя вже 17 618 українців отримали кредити на житло на понад 29,1 млрд грн.

За минулий тиждень видано 167 кредитів на 302 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

  • 62 військовослужбовці та представники сектору безпеки;
    • 7 медиків;
      • 13 педагогів;
        • 1 науковець.

          Кредити під 7% отримали:

          • 59 українців без власного житла;
            • 18 ВПО;
              • 7 ветеранів;

                Найбільше кредитів видано у Київській області - 50, місті Києві - 46, Львівській області - 10 та Івано-Франківській області - 8. За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 113 українців, з них на стадії будівництва — 36 об’єктів, також 54 кредити видано на житло на вторинному ринку.

                Доповнення

                Пільговою ставкою у 3% можуть скористатися такі категорії громадян, як військовослужбовці та представники сектору безпеки, а також члени їх сімей, медики, педагоги та науковці. Для всіх інших громадян без житла, а також для учасників бойових дій, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб ставка іпотеки становить 7%.

                Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні06.06.25, 16:00 • 241898 переглядiв

                Альона Уткіна

                Альона Уткіна

                Нерухомість
                Львівська область
                Івано-Франківська область
                Київська область
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