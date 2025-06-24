Более 2,7 тысячи украинцев приобрели жилье через "еОселю" в 2025 году

В 2025 году 2 778 украинцев стали владельцами жилья по государственной программе "еОселя", получив льготные ипотечные кредиты на общую сумму 5,1 млрд грн. По словам заместителя министра Андрея Телюпы, почти 60% заемщиков приобрели жилье на первичном рынке. Активнее всего программу используют военные, медики и педагоги, а самыми популярными регионами для приобретения жилья остаются Киев и Киевская область, передает УНН со ссылкой на Минэкономики.

В 2025 году владельцами отдельного жилья стали 2 778 украинцев, получивших кредиты на общую сумму в 5,1 млрд грн. В прошлом году Правительство сместило фокус программы еОселя на приобретение недвижимости на первичном рынке. В частности, за два квартала текущего года жилье на первичном рынке приобрели уже 1 664 семьи, или почти 60% от общего количества заемщиков. Также за это время украинцы приобрели 225 домов - отметил заместитель министра Андрей Телюпа.

По его словам, всего за все время действия программы доступной ипотеки еОселя уже 17 618 украинцев получили кредиты на жилье на более чем 29,1 млрд грн.

За прошедшую неделю выдано 167 кредитов на 302 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:

62 военнослужащих и представителей сектора безопасности;

7 медиков;

13 педагогов;

1 ученый.

Кредиты под 7% получили:

59 украинцев без собственного жилья;

18 ВПЛ;

7 ветеранов;

Больше всего кредитов выдано в Киевской области - 50, городе Киеве - 46, Львовской области - 10 и Ивано-Франковской области - 8. По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 113 украинцев, из них на стадии строительства — 36 объектов, также 54 кредита выдано на жилье на вторичном рынке.

Дополнение

Льготной ставкой в 3% могут воспользоваться такие категории граждан, как военнослужащие и представители сектора безопасности, а также члены их семей, медики, педагоги и ученые. Для всех остальных граждан без жилья, а также для участников боевых действий, ветеранов и внутренне перемещенных лиц ставка ипотеки составляет 7%.

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