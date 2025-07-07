Дім для маріупольців: уряд погодив проєкт будівництва муніципального соціального орендного житла

Кабінет міністрів погодив реалізацію протягом двох років експериментального проекту, спрямованого на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб з Маріуполя шляхом будівництва муніципального орендного житла. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

За словами прем'єра, під проєкт будівництва муніципального соціального орендного житла буде запущено також програму пільгових іпотечних кредитів.

Це дозволить ще більшій кількості маріупольських родин отримати власну оселю тут, в Україні. Водночас ми зберігаємо урядову програму субсидій на оренду житла для всіх внутрішньо переміщених осіб. Кожна родина ВПО, яка витрачає на таку оренду більше 20% своїх доходів, може звернутися за відповідною підтримкою від держави - додав він.

Доповнення

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram повідомив, що уряд погодив пропозицію про впровадження експериментального проекту, спрямованого на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб з Маріупольської міської територіальної громади шляхом будівництва муніципального (соціального) орендного житла, надання пільгових іпотечних кредитів та створення сталого фінансового механізму для розширення житлового фонду протягом двох років.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України погодив пропозицію про реалізацію протягом двох років експериментального проєкту щодо створення фонду муніципального орендного житла та надання його в оренду. Муніципальне житло отримають ветерани, рідні загиблих захисників, військовослужбовці, ВПО, діти-сироти, вчителі, лікарі, комунальники.