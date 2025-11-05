Должностных лиц подозревают в махинациях с госимуществом: танкеры сдавали в аренду со "скидками" на миллионы

Правоохранители разоблачили коррупционную схему в морской отрасли: двое должностных лиц государственных предприятий "Сервис" и "Морская администрация Черноморского рыбного порта" подозреваются в том, что передали государственные танкеры частной компании по заниженным ценам, нанеся ущерб на более чем 16 миллионов гривен. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Следствие выяснило, что в 2020 году должностные лица незаконно сдали в аренду несколько государственных судов частной структуре по искусственно заниженным тарифам.

Чтобы узаконить схему, должностные лица использовали подконтрольную оценочную компанию, которая искусственно "обвалила" стоимость судов: "Таманский" – с >35 млн грн до 4,2 млн грн, "Восточный" – с 19 млн до 3,6 млн грн, "Южный" – с 16 млн до 1,8 млн грн, Садко-2" – с >1,2 млн до 396 тыс. грн

– сообщили в ОГП.

Такие действия привели к существенным потерям государственного бюджета и предоставили незаконные преимущества частной компании.

Должностным лицам инкриминируют злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины), повлекшее тяжкие последствия.

