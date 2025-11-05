Должностных лиц подозревают в махинациях с госимуществом: танкеры сдавали в аренду со "скидками" на миллионы

ukenru
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
В ЕС рассматривают возможность введения "испытательного срока" для новых стран-членов5 ноября, 03:38 • 18568 просмотра
США нанесли авиаудар по судну в Тихом океане: двое погибшихVideo5 ноября, 04:09 • 12130 просмотра
Демократы одержали победу на первых масштабных выборах после возвращения Трампа к власти5 ноября, 04:50 • 18534 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне08:51 • 15931 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 14578 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto11:38 • 10740 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 14835 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается10:32 • 14585 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 62152 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне08:51 • 16110 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 31237 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 44862 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 47457 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 42555 просмотра
Должностных лиц подозревают в махинациях с госимуществом: танкеры сдавали в аренду со "скидками" на миллионы

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Должностные лица государственных предприятий "Сервис" и "Морская администрация Черноморского рыбного порта" подозреваются в том, что передали государственные танкеры частной компании по заниженным ценам

Должностных лиц подозревают в махинациях с госимуществом: танкеры сдавали в аренду со "скидками" на миллионы

Правоохранители разоблачили коррупционную схему в морской отрасли: двое должностных лиц государственных предприятий "Сервис" и "Морская администрация Черноморского рыбного порта" подозреваются в том, что передали государственные танкеры частной компании по заниженным ценам, нанеся ущерб на более чем 16 миллионов гривен. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Следствие выяснило, что в 2020 году должностные лица незаконно сдали в аренду несколько государственных судов частной структуре по искусственно заниженным тарифам. 

ч. Маскируются под сотрудников МВД: киберполиция предупреждает о новой мошеннической схеме

Чтобы узаконить схему, должностные лица использовали подконтрольную оценочную компанию, которая искусственно "обвалила" стоимость судов: "Таманский" – с >35 млн грн до 4,2 млн грн, "Восточный" – с 19 млн до 3,6 млн грн, "Южный" – с 16 млн до 1,8 млн грн, Садко-2" – с >1,2 млн до 396 тыс. грн 

– сообщили в ОГП.

Такие действия привели к существенным потерям государственного бюджета и предоставили незаконные преимущества частной компании.

Должностным лицам инкриминируют злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины), повлекшее тяжкие последствия.

ч. Заместителя гендиректора филиала Энергоатома разоблачили на систематическом взяточничестве, ее задержали - САП

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Государственный бюджет
Генеральный прокурор Украины
Министерство внутренних дел Украины