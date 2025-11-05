Посадовців підозрюють у махінаціях із держмайном: танкери здавали в оренду зі "знижками" на мільйони
Київ • УНН
Посадовці державних підприємств "Сервіс" та "Морська адміністрація Чорноморського рибного порту" підозрюються у тому, що передали державні танкери приватній компанії за заниженими цінами
Правоохоронці викрили корупційну схему в морській галузі: двоє посадовців державних підприємств "Сервіс" та "Морська адміністрація Чорноморського рибного порту" підозрюються у тому, що передали державні танкери приватній компанії за заниженими цінами, завдавши збитків на понад 16 мільйонів гривень. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
Слідство з’ясувало, що у 2020 році посадовці незаконно здали в оренду кілька державних суден приватній структурі за штучно заниженими тарифами.
Щоб узаконити схему, посадовці використали підконтрольну оціночну компанію, яка штучно "обвалила" вартість суден: "Таманський" – з >35 млн грн до 4,2 млн грн, "Восточний" – з 19 млн до 3,6 млн грн, "Южний" – з 16 млн до 1,8 млн грн, Садко-2" – з >1,2 млн до 396 тис. грн
Такі дії призвели до суттєвих втрат державного бюджету та надали незаконні переваги приватній компанії.
Посадовцям інкримінують зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України), що спричинило тяжкі наслідки.
