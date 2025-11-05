Заступницю гендиректора філії Енергоатому викрили на систематичному хабарництві, її затримали - САП
Київ • УНН
Заступницю гендиректора філії Енергоатому затримали за систематичне хабарництво. За даними слідства, вона вимагала 10-15% від оплачених робіт, що становило понад 6,6 млн грн, і вже отримала 40 200 доларів.
Заступницю генерального директора філії Енергоатому викрито на систематичному хабарництві і затримано, повідомили у САП у середу, пише УНН.
4 листопада... на проханні надати неправомірну вигоду та на її одержанні викрили заступницю генерального директора філії "ВП "Атоменергомаш" АТ "НАЕК "Енергоатом". Її дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України
Деталі
У межах досудового розслідування, як вказали у САП, встановлено, що "заступниця керівника відокремленого підрозділу висловила прохання представнику приватного підприємства-підрядника надавати їй неправомірну вигоду за забезпечення своєчасної оплати виконаних робіт за договорами підряду та неперешкоджання виконанню договірних зобов’язань". Загальна сума неправомірної вигоди, як повідомляється, вираховувалася в 10-15% від оплачених робіт та мала становити понад 6,6 млн грн.
"Слідством з’ясовано, що особа одержала в червні – листопаді 2025 року частину обумовлених коштів, а саме 40 200 доларів США", - ідеться у повідомленні САП.
Наразі заступницю генерального директора затримано в порядку ст. 208 КПК України
