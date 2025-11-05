Заступницю гендиректора філії Енергоатому викрили на систематичному хабарництві, її затримали - САП

ukenru
Ексклюзив
13:23 • 8160 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
12:20 • 10671 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
11:19 • 14391 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
10:32 • 18665 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Ексклюзив
08:57 • 18841 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
08:12 • 19657 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
5 листопада, 07:17 • 17301 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 33811 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 32300 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 54149 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
Популярнi новини
США завдали авіаудару по судну в Тихому океані: двоє загиблихVideo5 листопада, 04:09 • 13892 перегляди
Демократи здобули перемогу на перших масштабних виборах після повернення Трампа до влади5 листопада, 04:50 • 20420 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі08:51 • 18793 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto11:10 • 18295 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto11:38 • 14076 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 64125 перегляди
УНН Lite
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі08:51 • 19322 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 32338 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 45892 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 48405 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 43479 перегляди
Заступницю гендиректора філії Енергоатому викрили на систематичному хабарництві, її затримали - САП

Київ • УНН

 • 1712 перегляди

Заступницю гендиректора філії Енергоатому затримали за систематичне хабарництво. За даними слідства, вона вимагала 10-15% від оплачених робіт, що становило понад 6,6 млн грн, і вже отримала 40 200 доларів.

Заступницю гендиректора філії Енергоатому викрили на систематичному хабарництві, її затримали - САП

Заступницю генерального директора філії Енергоатому викрито на систематичному хабарництві і затримано, повідомили у САП у середу, пише УНН.

4 листопада... на проханні надати неправомірну вигоду та на її одержанні викрили заступницю генерального директора філії "ВП "Атоменергомаш" АТ "НАЕК "Енергоатом". Її дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України

- повідомили у САП.

Деталі

У межах досудового розслідування, як вказали у САП, встановлено, що "заступниця керівника відокремленого підрозділу висловила прохання представнику приватного підприємства-підрядника надавати їй неправомірну вигоду за забезпечення своєчасної оплати виконаних робіт за договорами підряду та неперешкоджання виконанню договірних зобов’язань". Загальна сума неправомірної вигоди, як повідомляється, вираховувалася в 10-15% від оплачених робіт та мала становити понад 6,6 млн грн.

"Слідством з’ясовано, що особа одержала в червні – листопаді 2025 року частину обумовлених коштів, а саме 40 200 доларів США", - ідеться у повідомленні САП.

Наразі заступницю генерального директора затримано в порядку ст. 208 КПК України

- повідомили у САП.

В "Енегргоатомі" заявили про слідчі дії у підрозділі компанії: що відомо04.11.25, 15:00 • 1946 переглядiв

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
Енергетика
Електроенергія
Національне антикорупційне бюро України