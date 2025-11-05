Замгендиректора филиала Энергоатома разоблачена на систематическом взяточничестве, ее задержали - САП

Заместитель генерального директора филиала Энергоатома разоблачена на систематическом взяточничестве и задержана, сообщили в САП в среду, пишет УНН.

4 ноября... на просьбе предоставить неправомерную выгоду и на ее получении разоблачили заместителя генерального директора филиала "ОП "Атомэнергомаш" АО "НАЭК "Энергоатом". Ее действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины