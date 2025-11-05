Замгендиректора филиала Энергоатома разоблачена на систематическом взяточничестве, ее задержали - САП
Киев • УНН
Заместителя гендиректора филиала Энергоатома задержали за систематическое взяточничество. По данным следствия, она требовала 10-15% от оплаченных работ, что составляло более 6,6 млн грн, и уже получила 40 200 долларов.
Заместитель генерального директора филиала Энергоатома разоблачена на систематическом взяточничестве и задержана, сообщили в САП в среду, пишет УНН.
4 ноября... на просьбе предоставить неправомерную выгоду и на ее получении разоблачили заместителя генерального директора филиала "ОП "Атомэнергомаш" АО "НАЭК "Энергоатом". Ее действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины
Детали
В рамках досудебного расследования, как указали в САП, установлено, что "заместитель руководителя обособленного подразделения выразила просьбу представителю частного предприятия-подрядчика предоставлять ей неправомерную выгоду за обеспечение своевременной оплаты выполненных работ по договорам подряда и непрепятствование выполнению договорных обязательств". Общая сумма неправомерной выгоды, как сообщается, исчислялась в 10-15% от оплаченных работ и должна была составить более 6,6 млн грн.
"Следствием выяснено, что лицо получило в июне – ноябре 2025 года часть оговоренных средств, а именно 40 200 долларов США", - говорится в сообщении САП.
Сейчас заместитель генерального директора задержана в порядке ст. 208 УПК Украины
