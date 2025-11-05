ukenru
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
США нанесли авиаудар по судну в Тихом океане: двое погибших
Демократы одержали победу на первых масштабных выборах после возвращения Трампа к власти
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне
Когда и как обрезать малину на зиму: советы
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советы
Замгендиректора филиала Энергоатома разоблачена на систематическом взяточничестве, ее задержали - САП

Киев • УНН

 • 1506 просмотра

Заместителя гендиректора филиала Энергоатома задержали за систематическое взяточничество. По данным следствия, она требовала 10-15% от оплаченных работ, что составляло более 6,6 млн грн, и уже получила 40 200 долларов.

Замгендиректора филиала Энергоатома разоблачена на систематическом взяточничестве, ее задержали - САП

Заместитель генерального директора филиала Энергоатома разоблачена на систематическом взяточничестве и задержана, сообщили в САП в среду, пишет УНН.

4 ноября... на просьбе предоставить неправомерную выгоду и на ее получении разоблачили заместителя генерального директора филиала "ОП "Атомэнергомаш" АО "НАЭК "Энергоатом". Ее действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины

- сообщили в САП.

Детали

В рамках досудебного расследования, как указали в САП, установлено, что "заместитель руководителя обособленного подразделения выразила просьбу представителю частного предприятия-подрядчика предоставлять ей неправомерную выгоду за обеспечение своевременной оплаты выполненных работ по договорам подряда и непрепятствование выполнению договорных обязательств". Общая сумма неправомерной выгоды, как сообщается, исчислялась в 10-15% от оплаченных работ и должна была составить более 6,6 млн грн.

"Следствием выяснено, что лицо получило в июне – ноябре 2025 года часть оговоренных средств, а именно 40 200 долларов США", - говорится в сообщении САП.

Сейчас заместитель генерального директора задержана в порядке ст. 208 УПК Украины

- сообщили в САП.

В "Энергоатоме" заявили о следственных действиях в подразделении компании: что известно04.11.25, 15:00 • 1936 просмотров

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
Энергетика
Электроэнергия
Национальное антикоррупционное бюро Украины