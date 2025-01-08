Народный депутат Петр Порошенко, выступивший с инициативой лишить мандатов всех бывших "регионалов" в Раде, первым подпадает под этот критерий и фактически предлагает ВР прекратить свои депутатские полномочия, - пишет издание "Закон и Бизнес", передает УНН.

Журналисты объяснили это тем, что Петр Порошенко является одним из основателей Партии регионов, бывших представителей которой он призывает лишить депутатских полномочий, - пишет издание.

"Порошенко входил в состав правительства Виктора Януковича и Николая Азарова как министр иностранных дел и министр экономики. И на этих должностях, среди прочего, отвечал за продвижение харьковских соглашений и экономическое сотрудничество и выполнение соглашений по России. Также П.Порошенко продвигал и собственные интересы — осваивал российский рынок для Липецкой кондитерской фабрики. При этом, как известно, не переставал платить налоги в российский бюджет даже после начала российско-украинской войны в 2014 году", – пишет издание.

Журналисты напомнили о прошлых связях лидера "Европейской Солидарности" с россией и ОРДЛО и его статуса подозреваемого в госизмене.

"В настоящее время Петр Порошенко – подозреваемый в государственной измене. Он проходит по этому делу вместе с кумом президента россии владимира путина — Виктором Медведчуком. Также, как отмечают СМИ, у Порошенко до сих пор есть общий газовый бизнес с бывшим "регионалом" Нестором Шуфричем — в компании "Нефтегазодобыча"", - отмечают в издании.

Кроме того, по мнению журналистов, нардепа компрометирует и статус сыновей его призывного возраста. "Его сын — Алексей Порошенко — скрывается в Лондоне, уклоняясь от мобилизации. Недавно он был объявлен в розыск, поскольку дважды не явился за повесткой в ​​Печерский районный в Киеве ТЦК и СП", - сообщает издание.

Как отмечалось, Петр Порошенко вышел с заявлением, в котором потребовал лишить мандатов бывших регионалов в Раде. В частности, нардеп подчеркнул, что "не намерен помогать в реализации сценария, когда пятая колонна россии будет готовить высадку электорального десанта для распространения ИПСО, развертывания гибридной войны и захвата Украины изнутри".

Как известно, Петр Порошенко сам является одним из основателей бывшей пророссийской Партии регионов, которая выступала за зависимость Украины от россии.