"Має теж піти з Ради": Порошенку, який ініціює позбавлення мандатів колишніх регіоналів, нагадали як він був співзасновником цієї партії

Народний депутат Петро Порошенко, який виступив з ініціативою позбавити мандатів усіх колишніх "регіоналів" в Раді, першим підпадає під цей критерій і фактично пропонує ВР припинити свої ж депутатські повноваження, - пише видання "Закон і Бізнес", передає УНН.

Журналісти пояснили це тим, що Петро Порошенко є одним із засновників "Партії регіонів", колишніх представників якої він закликає позбавити депутатських повноважень, - пише видання.

"Порошенко входив до складу урядів Віктора Януковича та Миколи Азарова як міністр закордонних справ та міністр економіки. Й на цих посадах, серед іншого, відповідав за просування харківських угод та економічне співробітництво та виконання угод із рф.

Також П.Порошенко просував і власні інтереси — опановував російський ринок для Липецької кондитерської фабрики. При цьому, як відомо, не припиняв сплачувати податки в російський бюджет навіть після початку російсько-української війни в 2014 році", - пише видання.

Журналісти нагадали минулі зв’язки лідера "Європейської Солідарності" з росією та ОРДЛО та його статус підозрюваного у держзраді.

"Наразі Петро Порошенко є підозрюваним у справі про державну зраду. Він проходить у цій справі разом із кумом президента рф Володимира Путіна — Віктором Медведчуком. Також, як зазначають ЗМІ, П.Порошенко дотепер має спільний газовий бізнес із колишнім "регіоналом" Нестором Шуфричем — у компанії "Нафтагазвидобування"", - зазначають у виданні.

Також, на думку журналістів, нардепа компрометує і статус його синів призовного віку. "Його син — Олексій Порошенко — наразі переховується в Лондоні, ухиляючись від мобілізації. Недавно він був оголошений у розшук, оскільки двічі не з’явився за повісткою до Печерського районного у місті Києві ТЦК та СП", - повідомляє видання.

Як зазначалося, Петро Порошенко вийшов із заявою, в якій вимагає позбавити мандатів колишніх регіоналів в Раді. Зокрема нардеп наголосив що "не має наміру допомагати в реалізації сценарію, коли п’ята колона рф готуватиме висадку електорального десанту для поширення ІПСО, розгортання гібридної війни та захоплення України зсередини".

Як відомо Петро Порошенко і є одним із засновників колишньої проросійської Партії регіонів, яка виступала за залежність України від росії.