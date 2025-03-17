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Доходы топ-10 банков Украины выросли на 14%: лидируют государственные учреждения

Киев • УНН

 • 27023 просмотра

Совокупный доход десятки крупнейших банков Украины увеличился на 14% и достиг 267,2 млрд грн. Лучшие результаты показали государственные банки, особенно ПриватБанк и Ощадбанк.

Доходы топ-10 банков Украины выросли на 14%: лидируют государственные учреждения

Совокупный доход десятки лучших банков Украины за прошлый год составил 267,2 млрд грн, что на 14% больше, чем в 2023 году. Однако изменения в рейтинге коснулись только одного участника: государственный Укрэксимбанк занял место иностранного Креди Агриколь, который опустился на 11-е место. Об этом сообщает Опендатабот, передает УНН.

Детали

Наилучшие результаты показали именно государственные банки, на которые пришлось 68% совокупного дохода топ-10 (182,15 млрд грн). Львиную долю этой суммы собрал ПриватБанк — 110,51 млрд грн. Председатель правления ПриватБанка Микаэль Бьоркнерт прокомментировал результаты: "2024 год стал годом роста, развития и устойчивости для нашего банка, когда вызовы превращались в возможности, поддерживающие экономику страны".

Рост среди государственных банков

Ощадбанк показал наибольший прирост среди государственных банков — его доход вырос в 1,6 раза, а прибыль увеличилась втрое по сравнению с 2023 годом. Также заметный рост продемонстрировал Укрэксимбанк: его доход увеличился на 40%. В то же время Сенс Банк зафиксировал падение доходов на 14%, а прибыль сократилась на 24%.

Иностранные банки продолжают снижать доходы

Три банка с иностранным капиталом заработали 47,52 млрд грн, что составляет 18% от общего дохода топ-10. Однако по сравнению с прошлым годом доходы этих банков немного снизились. Наилучший результат среди иностранных банков показал ОТП Банк, чья прибыль выросла на 11%. В то же время Райффайзен и Укрсиббанк зафиксировали снижение прибылей на 11% и 6% соответственно.

Частные банки также показали рост

Два частных банка получили 37,53 млрд грн, что составляет 14% от совокупного дохода топ-10. Оба показали положительную динамику: доход Универсал Банка (Моно) вырос на 22%, а ПУМБ — на 14%. Пресс-служба ПУМБ отметила: "2024 год стал очень удачным для ПУМБ. Мы выросли на 25% по всем ключевым показателям, а рост розничного кредитования составил более 65%".

В общем итоге, 2024 год для банков Украины стал годом роста и устойчивости, несмотря на вызовы. Крупнейшие государственные банки продолжают удерживать лидерство, а частные и иностранные банки смогли продемонстрировать устойчивые результаты в сложных условиях.

Ломбарды в Украине за 9 месяцев 2024 года получили более 3 млрд грн дохода03.03.25, 14:20 • 21157 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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