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Доходи топ-10 банків України зросли на 14%: лідирують державні установи

Київ • УНН

 • 27037 перегляди

Сукупний дохід десятки найбільших банків України збільшився на 14% і сягнув 267,2 млрд грн. Найкращі результати показали державні банки, особливо ПриватБанк та Ощадбанк.

Доходи топ-10 банків України зросли на 14%: лідирують державні установи

Сукупний дохід десятки найкращих банків України за минулий рік склав 267,2 млрд грн, що на 14% більше, ніж у 2023 році. Однак зміни в рейтингу торкнулися лише одного учасника: державний Укрексімбанк зайняв місце іноземного Креді Агріколь, який опустився на 11-е місце. Про це повідомляє Опендатабот, передає УНН.

Деталі

Найкращі результати показали саме державні банки, на які припало 68% сукупного доходу топ-10 (182,15 млрд грн). Левову частку цієї суми зібрав ПриватБанк — 110,51 млрд грн. Голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт прокоментував результати: "2024 рік став роком зростання, розвитку та стійкості для нашого банку, коли виклики перетворювались на можливості, що підтримували економіку країни".

Зростання серед державних банків

Ощадбанк показав найбільший приріст серед державних банків — його дохід зріс у 1,6 рази, а прибуток збільшився втричі порівняно з 2023 роком. Також помітне зростання продемонстрував Укрексімбанк: його дохід збільшився на 40%. Водночас Сенс Банк зафіксував падіння доходів на 14%, а прибуток скоротився на 24%.

Іноземні банки продовжують знижувати доходи

Три банки з іноземним капіталом заробили 47,52 млрд грн, що складає 18% від загального доходу топ-10. Однак у порівнянні з минулим роком доходи цих банків трохи знизились. Найкращий результат серед іноземних банків показав ОТП Банк, чий прибуток зріс на 11%. Натомість Райффайзен і Укрсиббанк зафіксували зниження прибутків на 11% і 6% відповідно.

Приватні банки також показали зростання

Два приватних банки отримали 37,53 млрд грн, що становить 14% від сукупного доходу топ-10. Обидва показали позитивну динаміку: дохід Універсал Банку (Моно) зріс на 22%, а ПУМБ — на 14%. Пресслужба ПУМБ зазначила: "2024 рік став дуже вдалим для ПУМБ. Ми зросли на 25% по всіх ключових показниках, а зростання роздрібного кредитування склало понад 65%".

У загальному підсумку, 2024 рік для банків України став роком зростання і стійкості, незважаючи на виклики. Найбільші державні банки продовжують утримувати лідерство, а приватні та іноземні банки змогли продемонструвати стійкі результати у складних умовах.

Ломбарди в Україні за 9 місяців 2024 року отримали понад 3 млрд грн доходу03.03.25, 14:20 • 21164 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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