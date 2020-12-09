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К подготовке военных ВМС ВС Украины привлекут Великобританию, США, Канаду, Швецию и Данию

К подготовке военных ВМС ВС Украины привлекут Великобританию, США, Канаду, Швецию и Данию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. В следующем году Великобритания, США, Канада, Швеция и Дания присоединятся к проведению курсов подготовки личного состава и подразделений ВМС ВС Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ВМС ВС Украины.

“В Одессе представители командования подготовки Командования ВМС ВС Украины обсудили с представителями штаба британской тренировочной миссии „Орбитал“ координацию совместных мероприятий по подготовке личного состава и подразделений национального военного флота на следующий 2021 год с привлечением иностранных инструкторов”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи обсуждались организацию необходимых для украинской стороны курсов, рассмотрена возможность их проведения и предоставлены соответствующие предложения через штаб тренировочной миссии ВС Великобритании “Орбитал”, который взял на себя функции координации и обеспечения предлагаемых мер для ВМС ВС Украины от государств партнеров.

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“В целом ожидается, что в следующем году к проведению курсов подготовки личного состава и подразделений ВМС ВС Украины приобщатся такие государства-партнеры Украины, как Великобритания, США, Канада, Швеция и Дания”, — сообщили в пресс-центре.

Так, в настоящее время для украинского флота приоритетом является подготовка корабельно-катерного состава, подразделений морской пехоты и оперативная подготовка штабных офицеров, сообщили в ВМС ВСУ. При этом планируется, что значительное внимание уделять подготовке инструкторов ВМС ВС Украины по разным направлениям. “Главная идея проведения курсов подготовки с привлечением иностранных инструкторов заключается в повышении боевых и оперативных возможностей национального флота”, — говорится в сообщении.

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Как сообщила АрмияInform представитель командования подготовки Командования ВМС ВС Украины Оксана Сторожук, в 2021 году для личного состава флотилии и Морского командования ВМС ВС Украины запланировано провести курсы по подготовке вахтенных офицеров, вопросам освещения надводной обстановки, логистического и оперативного планирования, а также ожидается менторская помощь с по борьбе за живучесть корабля.

“Для морской пехоты спланированы курсы по подготовке снайперов, контрснайперской борьбы, амфибийных операций и практических действий в урбанизированной местности и в условиях плохой видимости. Кроме того, ожидается, что будут курсы подготовки для морской и инструкторов водолазные школы”, — сказала Сторожук.

В рамках визита британские партнеры осмотрели инфраструктуру частей и подразделений ВМС ВС Украины, личный состав которых привлечен к проведению мероприятий в рамках операции “Орбитал”.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал о реформе армии по принципам НАТО.

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