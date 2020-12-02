Військові відтренують перехоплення американських безпілотників українською ППО

“Вперше на території України безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper спробує здолати українську ППО на західному кордоні України. Навчання відбуваються у зоні відповідальності Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України і є вкрай важливим елементом співробітництва з фахівцями ППО командування ВПС США в Європі”, - йдеться у повідомленні.

За словами т.в.о. командувача повітряного командування “Захід” генерала-майора Дмитра Карпенка - це гарна можливість перейняти досвід наших американських партнерів і отримати матеріально-технічну підтримку.

“Мета заходу – обмін досвідом у сфері протиповітряної оборони, зокрема, проведення практичного заняття з відслідковування, захоплення цілі на супроводження та імітації знищення БПЛА MQ-9 Reaper”, - сказав Дмитро Карпенко.

Представник делегації ВПС США в Європі пан Кевін О’Браєн зазначив, що це надасть підтримку українським підрозділам ППО під час застосування наземних засобів зенітних ракетних військ повітряного командування.

“Я постійно співпрацюю з ПС ЗС України, але вперше працюю з представниками протиповітряної оборони. Командувач ПС генерал-полковник Сергій Дроздов акцентував, що це один з його пріоритетних напрямків, і нам дуже важливо з вами співпрацювати. Адже двостороннє навчання розвиває успіхи спільних українсько-американських тренувань сил ППО упродовж серії навчань Чисте Небо”, - сказав Кевін О’Браєн.

Нагадаємо, у НАТО обговорили військове посилення Росії та її діалог з США щодо ядерної зброї.