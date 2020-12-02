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Военные оттренируют перехват американских беспилотников украинской ПВО

Военные оттренируют перехват американских беспилотников украинской ПВО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Украине впервые проведут учения по перехвату украинской ПВО американских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"Впервые на территории Украины беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper попытается преодолеть украинскую ПВО на западной границе Украины. Учения проходят в зоне ответственности Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины и является крайне важным элементом сотрудничества со специалистами ПВО командования ВВС США в Европе", - говорится в сообщении.

По словам и.о. командующего воздушного командования "Запад" генерал-майора Дмитрия Карпенко - это хорошая возможность перенять опыт наших американских партнеров и получить материально-техническую поддержку.

"Цель мероприятия - обмен опытом в сфере противовоздушной обороны, в частности, проведение практического занятия по отслеживанию, захвату цели на сопровождение и имитации уничтожения БПЛА MQ-9 Reaper", - сказал Дмитрий Карпенко.

Представитель делегации ВВС США в Европе господин Кевин О'Брайен отметил, что это окажет поддержку украинским подразделениям ПВО при применении наземных средств зенитных ракетных войск воздушного командования.

"Я постоянно сотрудничаю с Воздушными силами ВС Украины, но впервые работаю с представителями противовоздушной обороны. Командующий ВС генерал-полковник Сергей Дроздов акцентировал, что это одно из его приоритетных направлений, и нам очень важно с вами сотрудничать. Ведь двустороннее обучение развивает успехи совместных украинско-американских тренировок сил ПВО в течение серии учений Чистое Небо", - сказал Кевин О'Брайен.

Напомним, в НАТО обсудили военное усиление России и ее диалог с США по ядерному оружию.

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