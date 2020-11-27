Прикордонники почали планувати підготовку військових за стандартами НАТО у 2021 році

“Департамент персоналу Адміністрації Держприкордонслужби України продовжує спільну роботу щодо колективної підготовки підрозділів. Учора, 26 листопада, відбулась початкова конференція з планування на 2021 рік навчань в рамках JMTG-U (Joint Multinational Training Group-Ukraine, Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки - Україна). На цьому заході обговорювалися проведення подальших етапів підготовки в єдиному замислі”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що керівник JMTG-U полковник ЗС США Клейтон Кутеемеєр підтримав участь прикордонників у навчаннях. Він зазначив, що формат спільної підготовки двох складових сил оборони України – підрозділів ЗСУ та Держприкордонслужби – дає позитивний результат.

Вказано, що прикордонні підрозділи, які беруть участь у тренуваннях, уже мають бойовий досвід. В рамках JMTG-U вони освоюють нові прийоми та способи ведення бойових дій, вчаться діяти та взаємодіяти за стандартами НАТО, як з іншими складовими сектору безпеки та оборони України, так і з іноземними партнерами.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час засідання ПА НАТО анонсував зустріч за участю України щодо безпеки у Чорноморському регіоні.