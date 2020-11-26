Столтенберг анонсував зустріч за участю України щодо безпеки у Чорноморському регіоні

“Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс посилив співпрацю з такими важливими партнерами як Україна та Грузія, і проінформував про заплановану зустріч на міністерському рівні щодо питання безпеки у Чорноморському регіоні, на яку запрошені міністри закордонних справ України та Грузії”, — йдеться у повідомленні.

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Раніше у НАТО заявили, що зберігають посилену присутність на сході Європи через мілітаризацію окупованого Криму.

Як повідомляв УНН, у вересні в Україні пройшли міжнародні військові навчання Rapid Trident-2020 із союзниками по НАТО.