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Столтенберг анонсував зустріч за участю України щодо безпеки у Чорноморському регіоні

Столтенберг анонсував зустріч за участю України щодо безпеки у Чорноморському регіоні

Київ • УНН

 • 12788 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час засідання ПА НАТО заявив про заплановану зустріч на міністерському рівні щодо питання безпеки у Чорноморському регіоні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.

“Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс посилив співпрацю з такими важливими партнерами як Україна та Грузія, і проінформував про заплановану зустріч на міністерському рівні щодо питання безпеки у Чорноморському регіоні, на яку запрошені міністри закордонних справ України та Грузії”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна в ОБСЄ порушила питання щодо ситуації в Азово-Чорноморському регіоні - МЗС

Раніше у НАТО заявили, що зберігають посилену присутність на сході Європи через мілітаризацію окупованого Криму.

Як повідомляв УНН, у вересні в Україні пройшли міжнародні військові навчання Rapid Trident-2020 із союзниками по НАТО.

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