У НАТО заявили, що зберігають посилену присутність на сході Європи через мілітаризацію окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Мілітаризація незаконно окупованого Криму змусила НАТО зберігати посилене військову присутність на території східної Європи. Про це заявила постпред США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон під час онлайн-брифінгу у середу, передає кореспондент УНН.
"Росія зараз мілітаризує Крим, і з цієї причини ми повинні забезпечити захист всіх наших союзників на Чорному морі і в інших місцях. Так що у нас є ротація військ..., наше спеціалізована передова присутність, яка включає східних союзників - Прибалтику, Польщу, звичайно, Румунію і Болгарію", - заявила дипломат.
Вона підкреслила, що "мілітаризація Криму, який дуже близько розташований до багатьох союзників, і незаконна спроба відняти Крим в України, змусила НАТО до посиленої присутності, чи не на постійному рівні, а на рівні ротації сил, щоб запевнити, що продовжується стримування будь-яких подальших дій Росії".
Як повідомляв УНН, у вересні в Україні пройшли міжнародні військові навчання Rapid Trident-2020 із союзниками по НАТО.
Нагадаємо, ще у липні МЗС обговорили з представником НАТО мілітаризацію Росією Криму.