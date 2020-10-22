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У НАТО заявили, що зберігають посилену присутність на сході Європи через мілітаризацію окупованого Криму

У НАТО заявили, що зберігають посилену присутність на сході Європи через мілітаризацію окупованого Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Мілітаризація незаконно окупованого Криму змусила НАТО зберігати посилене військову присутність на території східної Європи. Про це заявила постпред США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон під час онлайн-брифінгу у середу, передає кореспондент УНН.

"Росія зараз мілітаризує Крим, і з цієї причини ми повинні забезпечити захист всіх наших союзників на Чорному морі і в інших місцях. Так що у нас є ротація військ..., наше спеціалізована передова присутність, яка включає східних союзників - Прибалтику, Польщу, звичайно, Румунію і Болгарію", - заявила дипломат.

Вона підкреслила, що "мілітаризація Криму, який дуже близько розташований до багатьох союзників, і незаконна спроба відняти Крим в України, змусила НАТО до посиленої присутності, чи не на постійному рівні, а на рівні ротації сил, щоб запевнити, що продовжується стримування будь-яких подальших дій Росії".

Як повідомляв УНН, у вересні в Україні пройшли міжнародні військові навчання Rapid Trident-2020 із союзниками по НАТО.

Нагадаємо, ще у липні МЗС обговорили з представником НАТО мілітаризацію Росією Криму.

Українські Національні Новини

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