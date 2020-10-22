У НАТО заявили, що зберігають посилену присутність на сході Європи через мілітаризацію окупованого Криму

"Росія зараз мілітаризує Крим, і з цієї причини ми повинні забезпечити захист всіх наших союзників на Чорному морі і в інших місцях. Так що у нас є ротація військ..., наше спеціалізована передова присутність, яка включає східних союзників - Прибалтику, Польщу, звичайно, Румунію і Болгарію", - заявила дипломат.

Вона підкреслила, що "мілітаризація Криму, який дуже близько розташований до багатьох союзників, і незаконна спроба відняти Крим в України, змусила НАТО до посиленої присутності, чи не на постійному рівні, а на рівні ротації сил, щоб запевнити, що продовжується стримування будь-яких подальших дій Росії".

Як повідомляв УНН, у вересні в Україні пройшли міжнародні військові навчання Rapid Trident-2020 із союзниками по НАТО.



Нагадаємо, ще у липні МЗС обговорили з представником НАТО мілітаризацію Росією Криму.

