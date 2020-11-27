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Пограничники начали планировать подготовку военных по стандартам НАТО в 2021 году

Пограничники начали планировать подготовку военных по стандартам НАТО в 2021 году

Киев  •  УНН

 • 10655 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Госпогранслужбе началось планирование учений украинских военных в 2021 году по стандартам НАТО в рамках JMTG-U. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Департамент персонала Администрации Госпогранслужбы Украины продолжает совместную работу по коллективной подготовке подразделений. Вчера, 26 ноября, состоялась начальная конференция по планированию на 2021 учений в рамках JMTG-U (Joint Multinational Training Group-Ukraine, Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина). На этом мероприятии обсуждались проведения дальнейших этапов подготовки в едином замысле", - говорится в сообщении.

Сообщается, что руководитель JMTG-U полковник ВС США Клейтон Кутеемеер поддержал участие пограничников в учениях. Он отметил, что формат совместной подготовки двух составляющих сил обороны Украины - подразделений ВСУ и Госпогранслужбы - дает положительный результат.

Указано, что пограничные подразделения, участвующие в тренировках, уже имеют боевой опыт. В рамках JMTG-U они осваивают новые приемы и способы ведения боевых действий, учатся действовать и взаимодействовать по стандартам НАТО, как с другими составляющими сектора безопасности и обороны Украины, так и с иностранными партнерами.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время заседания ПА НАТО анонсировал встречу с участием Украины относительно безопасности в Черноморском регионе.

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