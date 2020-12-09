До підготовки військових ВМС ЗС України залучать Велику Британію, США, Канаду, Швецію та Данію
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Наступного року Велика Британія, США, Канада, Швеція й Данія долучаться до проведення курсів підготовки особового складу та підрозділів ВМС ЗС України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ВМС ЗС України.
“В Одесі представники командування підготовки Командування ВМС ЗС України обговорили з представниками штабу британської тренувальної місії „Орбітал“ координацію спільних заходів з підготовки особового складу й підрозділів національного військового флоту на наступний 2021 рік із залученням іноземних інструкторів”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час зустрічі обговорено організацію необхідних для української сторони курсів, розглянуто можливість їх проведення й надано відповідні пропозиції через штаб тренувальної місії ЗС Великої Британії “Орбітал”, який узяв на себе функції координації й забезпечення запропонованих заходів для ВМС ЗС України від держав-партнерів.
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“Загалом очікується, що наступного року до проведення курсів підготовки особового складу й підрозділів ВМС ЗС України залучаться такі держави-партнери України, як Велика Британія, США, Канада, Швеція й Данія”, — повідомили у пресцентрі.
Так, наразі для українського флоту пріоритетом є підготовка корабельно-катерного складу, підрозділів морської піхоти й оперативна підготовка штабних офіцерів, повідомили у ВМС ЗСУ. При цьому планується, що значну увагу приділятимуть підготовці інструкторів ВМС ЗС України за різними напрямками. “Головна ідея проведення курсів підготовки із залученням іноземних інструкторів полягає у підвищенні бойових та оперативних спроможностей національного флоту”, — йдеться у повідомленні.
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Як повідомила АрміяInform представниця командування підготовки Командування ВМС ЗС України Оксана Сторожук, у 2021 році для особового складу Флотилії та Морського командування ВМС ЗС України заплановано провести курси з підготовки вахтових офіцерів, питань висвітлення надводної обстановки, логістичного й оперативного планування, а також очікується менторська допомога з питань боротьби за живучість корабля.
“Для морської піхоти сплановано курси з підготовки снайперів, контрснайперської боротьби, амфібійних операцій і практичних дій в урбанізованій місцевості й в умовах поганої видимості. Крім того, очікується, що будуть курси підготовки для морської авіації та інструкторів Водолазної школи”, — сказала Сторожук.
У рамках візиту британські партнери оглянули інфраструктуру частин і підрозділів ВМС ЗС України, особовий склад яких залучений до проведення заходів у межах операції “Орбітал”.
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