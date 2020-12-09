До підготовки військових ВМС ЗС України залучать Велику Британію, США, Канаду, Швецію та Данію

ukru
18 березня, 21:00 • 47765 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 96839 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 69522 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 103616 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 75802 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 99872 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117156 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144925 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184370 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 313904 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 100790 перегляди
Вибухи лунають у Києві та області, працює ППО

Вибухи лунають у Києві та області, працює ППО

18 березня, 18:47 • 20516 перегляди
Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

18 березня, 18:53 • 31578 перегляди
Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

18 березня, 19:25 • 31818 перегляди
Україна засудила замах на президента Сомалі

Україна засудила замах на президента Сомалі

18 березня, 19:44 • 22086 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 66272 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 313906 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 247651 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 341275 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 334649 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 66719 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110745 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 111470 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 108394 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121802 перегляди
Актуальне
До підготовки військових ВМС ЗС України залучать Велику Британію, США, Канаду, Швецію та Данію

До підготовки військових ВМС ЗС України залучать Велику Британію, США, Канаду, Швецію та Данію

Київ • УНН

 • 13296 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Наступного року Велика Британія, США, Канада, Швеція й Данія долучаться до проведення курсів підготовки особового складу та підрозділів ВМС ЗС України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ВМС ЗС України.

“В Одесі представники командування підготовки Командування ВМС ЗС України обговорили з представниками штабу британської тренувальної місії „Орбітал“ координацію спільних заходів з підготовки особового складу й підрозділів національного військового флоту на наступний 2021 рік із залученням іноземних інструкторів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі обговорено організацію необхідних для української сторони курсів, розглянуто можливість їх проведення й надано відповідні пропозиції через штаб тренувальної місії ЗС Великої Британії “Орбітал”, який узяв на себе функції координації й забезпечення запропонованих заходів для ВМС ЗС України від держав-партнерів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Військові відтренують перехоплення американських безпілотників українською ППО

“Загалом очікується, що наступного року до проведення курсів підготовки особового складу й підрозділів ВМС ЗС України залучаться такі держави-партнери України, як Велика Британія, США, Канада, Швеція й Данія”, — повідомили у пресцентрі.

Так, наразі для українського флоту пріоритетом є підготовка корабельно-катерного складу, підрозділів морської піхоти й оперативна підготовка штабних офіцерів, повідомили у ВМС ЗСУ. При цьому планується, що значну увагу приділятимуть підготовці інструкторів ВМС ЗС України за різними напрямками. “Головна ідея проведення курсів підготовки із залученням іноземних інструкторів полягає у підвищенні бойових та оперативних спроможностей національного флоту”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прикордонники почали планувати підготовку військових за стандартами НАТО у 2021 році

Як повідомила АрміяInform представниця командування підготовки Командування ВМС ЗС України Оксана Сторожук, у 2021 році для особового складу Флотилії та Морського командування ВМС ЗС України заплановано провести курси з підготовки вахтових офіцерів, питань висвітлення надводної обстановки, логістичного й оперативного планування, а також очікується менторська допомога з питань боротьби за живучість корабля.

“Для морської піхоти сплановано курси з підготовки снайперів, контрснайперської боротьби, амфібійних операцій і практичних дій в урбанізованій місцевості й в умовах поганої видимості. Крім того, очікується, що будуть курси підготовки для морської авіації та інструкторів Водолазної школи”, — сказала Сторожук.

У рамках візиту британські партнери оглянули інфраструктуру частин і підрозділів ВМС ЗС України, особовий склад яких залучений до проведення заходів у межах операції “Орбітал”.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів про реформу армії за принципами НАТО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79