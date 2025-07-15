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До +30 градусов и локальные дожди с грозами: какой будет погода в Украине 16 июля

Киев • УНН

 • 1028 просмотра

16 июля в Украине ожидается температура от +22 до +36 градусов, с локальными дождями и грозами в западных, центральных и северных областях. В Киеве прогнозируется +27+30 градусов, возможен грозовой дождь вечером.

До +30 градусов и локальные дожди с грозами: какой будет погода в Украине 16 июля

16 июля в разных областях Украины ожидается от +22 до +36 градусов тепла. Местами вероятны дожди и грозы.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Подробности

Завтра, 16 июля, в Киеве предполагается в течение дня +27+30 градусов. Преимущественно без осадков, лишь вечером в среду есть вероятность локального грозового дождя. По информации Диденко, дожди с грозами пройдут завтра в западных областях, дойдут до Житомирщины, Черкасщины, Киевщины, Одесщины.

Локально возможны сильные ливни, шквалы, град! На остальной территории Украины будет сухо и жарко

- говорится в прогнозе метеоролога. 

Погода в Украине

Температура воздуха 16 июля составит в течение дня на юге, востоке Украины и на Днепропетровщине +30+36 градусов.

В северных областях +28+30 градусов.

В большинстве центральных +27+31 градус. В западных областях будет свежее всего, днем +22+27 градусов.

Погода в Киеве

Предполагается в течение дня +27+30 градусов. Преимущественно без осадков, лишь вечером в среду есть вероятность локального грозового дождя.

18-19 июля вероятны сильные ливни и снижение температуры воздуха до +18+22 градусов!

Ожидаемое изменение погоды 18-19 июля может провоцировать обострение сердечно-сосудистых недугов, внимательно! Но дышать будет легче. Однако! На юге и востоке все же сохранится жаркая воздушная масса. А пока что - на всех плитах страны!

- отметила Диденко.

Напомним

В Украине 15 июля погода будет оставаться жаркой, однако в западных областях стоит ожидать кратковременных дождей с грозами. Температура воздуха в разных областях будет колебаться в пределах +24…+37 градусов.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

Погода и окружающая среда
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