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Чи відступить спека: прогноз погоди на 15 липня

Київ • УНН

 • 378 перегляди

15 липня в Україні прогнозується спекотна погода з температурою до +37 градусів, проте на заході очікуються короткочасні дощі з грозами. У Києві можливий локальний дощ вночі та вранці, вдень сухо з температурою +28…+30 градусів.

Чи відступить спека: прогноз погоди на 15 липня

В Україні 15 липня погода залишатиметься спекотною, проте у західних областях варто очікувати короткочасних дощів з грозами. Температура повітря у різних областях коливатиметься в межах +24…+37 градуси, повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Погода в Україні 15 липня

За словами Діденко, температура повітря по регіонам виглядатиме наступним чином:

  • у південній частині та на південному сході +33…+37 градусів;
    • на сході +30…+34 градуси;
      • на півночі +27…+30 градусів;
        • у центральній частині +28…+33 градуси;
          • у західних областях +24…+28 градусів.

            Синоптикиня повідомила, що короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях. За її словами, є ймовірність лише вночі та вранці локальних дощів у північній частині України.

            Погода в Києві 15 липня

            У Києві найближчої ночі та завтра вранці можливий локальний дощ та гроза. Протягом дня вівторка буде сухо, очікується +28…+30 градусів.

            Доповнення

            В Україні очікується спекотна погода з температурою до +34 градусів 14 липня, а вже через тиждень можливий стрибок до +40 градусів. Синоптик Наталка Діденко попереджає про можливі короткочасні дощі та грози на заході.

            Споживання електроенергії в Україні знижується через спадання спеки та сонячну погоду, що сприяє роботі сонячних електростанцій. Водночас, негода знеструмила 438 населених пунктів у п'яти областях.

            Павло Зінченко

            Павло Зінченко

            Погода та довкілля
            Україна
            Київ
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