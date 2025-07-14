Чи відступить спека: прогноз погоди на 15 липня
Київ • УНН
15 липня в Україні прогнозується спекотна погода з температурою до +37 градусів, проте на заході очікуються короткочасні дощі з грозами. У Києві можливий локальний дощ вночі та вранці, вдень сухо з температурою +28…+30 градусів.
В Україні 15 липня погода залишатиметься спекотною, проте у західних областях варто очікувати короткочасних дощів з грозами. Температура повітря у різних областях коливатиметься в межах +24…+37 градуси, повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.
Погода в Україні 15 липня
За словами Діденко, температура повітря по регіонам виглядатиме наступним чином:
- у південній частині та на південному сході +33…+37
градусів;
- на сході +30…+34 градуси;
- на півночі +27…+30 градусів;
- у центральній частині +28…+33 градуси;
- у західних областях +24…+28 градусів.
Синоптикиня повідомила, що короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях. За її словами, є ймовірність лише вночі та вранці локальних дощів у північній частині України.
Погода в Києві 15 липня
У Києві найближчої ночі та завтра вранці можливий локальний дощ та гроза. Протягом дня вівторка буде сухо, очікується +28…+30 градусів.
Доповнення
В Україні очікується спекотна погода з температурою до +34 градусів 14 липня, а вже через тиждень можливий стрибок до +40 градусів. Синоптик Наталка Діденко попереджає про можливі короткочасні дощі та грози на заході.
Споживання електроенергії в Україні знижується через спадання спеки та сонячну погоду, що сприяє роботі сонячних електростанцій. Водночас, негода знеструмила 438 населених пунктів у п'яти областях.