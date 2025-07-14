Чи відступить спека: прогноз погоди на 15 липня

В Україні 15 липня погода залишатиметься спекотною, проте у західних областях варто очікувати короткочасних дощів з грозами. Температура повітря у різних областях коливатиметься в межах +24…+37 градуси, повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Погода в Україні 15 липня

За словами Діденко, температура повітря по регіонам виглядатиме наступним чином:

у південній частині та на південному сході +33…+37 градусів;

на сході +30…+34 градуси;

на півночі +27…+30 градусів;

у центральній частині +28…+33 градуси;

у західних областях +24…+28 градусів.

Синоптикиня повідомила, що короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях. За її словами, є ймовірність лише вночі та вранці локальних дощів у північній частині України.

Погода в Києві 15 липня

У Києві найближчої ночі та завтра вранці можливий локальний дощ та гроза. Протягом дня вівторка буде сухо, очікується +28…+30 градусів.

Доповнення

В Україні очікується спекотна погода з температурою до +34 градусів 14 липня, а вже через тиждень можливий стрибок до +40 градусів. Синоптик Наталка Діденко попереджає про можливі короткочасні дощі та грози на заході.

Споживання електроенергії в Україні знижується через спадання спеки та сонячну погоду, що сприяє роботі сонячних електростанцій. Водночас, негода знеструмила 438 населених пунктів у п'яти областях.