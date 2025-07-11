Споживання електрики знижується, але негода залишила без світла частину жителів у 5 областях

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Негода повністю або частково знеструмила 438 населених пунктів у п’яти областях. Варто користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 15:00, повідомили у п'ятницю в Укренерго, пише УНН.

Споживання

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 11 липня, станом на 9:30, воно було на 6,6% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня. "Причина – спадання спеки у західних і центральних областях. А також – сонячна погода у більшості регіонів, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зниження рівня енергоспоживання із загальної мережі", - ідеться у повідомленні.

Вчора, 10 липня, добовий максимум споживання був вдень - на 1,5% нижчим, ніж максимум попереднього дня.

"Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 15:00", - зазначається у повідомленні.

Негода

Через грозу та шквальний вітер – на ранок повністю або частково були знеструмлені 438 населених пунктів у п’яти областях. Ремонтні бригади обленерго відновлюють пошкоджені лінії. Заживлення всіх знеструмлених абонентів очікується до кінця доби.