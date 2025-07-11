Энергопотребление снижается, но непогода обесточила сотни населенных пунктов

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Непогода полностью или частично обесточила 438 населенных пунктов в пяти областях. Стоит пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 15:00, сообщили в пятницу в Укрэнерго, пишет УНН.

Потребление

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 11 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 6,6% ниже, чем в это же время предыдущего дня. "Причина – спад жары в западных и центральных областях. А также – солнечная погода в большинстве регионов, что обуславливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее снижение уровня энергопотребления из общей сети", - говорится в сообщении.

Вчера, 10 июля, суточный максимум потребления был днем - на 1,5% ниже, чем максимум предыдущего дня.

"Пользование мощными электроприборами сегодня целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 15:00", - отмечается в сообщении.

Непогода

Из-за грозы и шквального ветра – на утро полностью или частично были обесточены 438 населенных пунктов в пяти областях. Ремонтные бригады облэнерго восстанавливают поврежденные линии. Запитка всех обесточенных абонентов ожидается до конца суток.