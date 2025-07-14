Отступит ли жара: прогноз погоды на 15 июля

В Украине 15 июля погода будет оставаться жаркой, однако в западных областях стоит ожидать кратковременных дождей с грозами. Температура воздуха в разных областях будет колебаться в пределах +24…+37 градусов, сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине 15 июля

По словам Диденко, температура воздуха по регионам будет выглядеть следующим образом:

в южной части и на юго-востоке +33…+37 градусов;

на востоке +30…+34 градуса;

на севере +27…+30 градусов;

в центральной части +28…+33 градуса;

в западных областях +24…+28 градусов.

Синоптик сообщила, что кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях. По ее словам, есть вероятность лишь ночью и утром локальных дождей в северной части Украины.

Погода в Киеве 15 июля

В Киеве ближайшей ночью и завтра утром возможен локальный дождь и гроза. В течение дня вторника будет сухо, ожидается +28…+30 градусов.

Дополнение

В Украине ожидается жаркая погода с температурой до +34 градусов 14 июля, а уже через неделю возможен скачок до +40 градусов. Синоптик Наталья Диденко предупреждает о возможных кратковременных дождях и грозах на западе.

Потребление электроэнергии в Украине снижается из-за спада жары и солнечной погоды, что способствует работе солнечных электростанций. В то же время, непогода обесточила 438 населенных пунктов в пяти областях.