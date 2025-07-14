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Отступит ли жара: прогноз погоды на 15 июля

Киев • УНН

 • 324 просмотра

15 июля в Украине прогнозируется жаркая погода с температурой до +37 градусов, однако на западе ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Киеве возможен локальный дождь ночью и утром, днем сухо с температурой +28…+30 градусов.

Отступит ли жара: прогноз погоды на 15 июля

В Украине 15 июля погода будет оставаться жаркой, однако в западных областях стоит ожидать кратковременных дождей с грозами. Температура воздуха в разных областях будет колебаться в пределах +24…+37 градусов, сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине 15 июля

По словам Диденко, температура воздуха по регионам будет выглядеть следующим образом:

  • в южной части и на юго-востоке +33…+37 градусов;
    • на востоке +30…+34 градуса;
      • на севере +27…+30 градусов;
        • в центральной части +28…+33 градуса;
          • в западных областях +24…+28 градусов.

            Синоптик сообщила, что кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях. По ее словам, есть вероятность лишь ночью и утром локальных дождей в северной части Украины.

            Погода в Киеве 15 июля

            В Киеве ближайшей ночью и завтра утром возможен локальный дождь и гроза. В течение дня вторника будет сухо, ожидается +28…+30 градусов.

            Дополнение

            В Украине ожидается жаркая погода с температурой до +34 градусов 14 июля, а уже через неделю возможен скачок до +40 градусов. Синоптик Наталья Диденко предупреждает о возможных кратковременных дождях и грозах на западе.

            Потребление электроэнергии в Украине снижается из-за спада жары и солнечной погоды, что способствует работе солнечных электростанций. В то же время, непогода обесточила 438 населенных пунктов в пяти областях.

            Павел Зинченко

            Павел Зинченко

            Погода и окружающая среда
            Украина
            Киев
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