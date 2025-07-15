До +30 градусів та локальні дощі з грозами: якою буде погода в Україні 16 липня
Київ • УНН
16 липня в Україні очікується температура від +22 до +36 градусів, з локальними дощами та грозами у західних, центральних та північних областях. У Києві прогнозується +27+30 градусів, можливий грозовий дощ ввечері.
16 липня в різних областях України очікується від +22 до + 36 градусів тепла. Місцями ймовірні дощі та грози.
Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.
Деталі
Завтра, 16-го липня в Києві передбачається протягом дня +27+30 градусів. Переважно без опадів, лише ввечері у середу є ймовірність локального грозового дощу. За інформацією Діденко, дощі з грозами пройдуть завтра в західних областях, дійдуть до Житомирщини, Черкащини, Київщини, Одещини.
Локально можливі сильні зливи, шквали, град! На решті території України буде сухо та спекотно
Погода в Україні
Температура повітря 16-го липня становитиме протягом дня на півдні, сході України і на Дніпропетровщині +30+36 градусів.
У північних областях +28+30 градусів.
У більшості центральних +27+31 градус.У західних областях буде найсвіжіше, вдень +22+27 градусів.
Погода в Києві
Передбачається протягом дня +27+30 градусів. Переважно без опадів, лише ввечері у середу є ймовірність локального грозового дощу.
18-19 липня ймовірні сильні зливи та зниження температури повітря до +18+22 градусів!
Очікувана зміна погоди 18-19 липня може провокувати загострення серцево-судинних недуг, уважно! Але дихати буде легше. Проте! На півдні та сході все ж утримається спекотна повітряна маса. А поки що - на всіх плитах країни!
Нагадаємо
В Україні 15 липня погода залишатиметься спекотною, проте у західних областях варто очікувати короткочасних дощів з грозами. Температура повітря у різних областях коливатиметься в межах +24…+37 градуси.