До +30 градусів та локальні дощі з грозами: якою буде погода в Україні 16 липня

16 липня в різних областях України очікується від +22 до + 36 градусів тепла. Місцями ймовірні дощі та грози.

Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Завтра, 16-го липня в Києві передбачається протягом дня +27+30 градусів. Переважно без опадів, лише ввечері у середу є ймовірність локального грозового дощу. За інформацією Діденко, дощі з грозами пройдуть завтра в західних областях, дійдуть до Житомирщини, Черкащини, Київщини, Одещини.

Температура повітря 16-го липня становитиме протягом дня на півдні, сході України і на Дніпропетровщині +30+36 градусів.

У північних областях +28+30 градусів.

У більшості центральних +27+31 градус.У західних областях буде найсвіжіше, вдень +22+27 градусів.

Передбачається протягом дня +27+30 градусів. Переважно без опадів, лише ввечері у середу є ймовірність локального грозового дощу.

18-19 липня ймовірні сильні зливи та зниження температури повітря до +18+22 градусів!

Очікувана зміна погоди 18-19 липня може провокувати загострення серцево-судинних недуг, уважно! Але дихати буде легше. Проте! На півдні та сході все ж утримається спекотна повітряна маса. А поки що - на всіх плитах країни!