До +26 и солнце: 23 апреля Украина снова будет одной из самых теплых в Европе

В среду, 23 апреля, в Украине снова будет одной из самых теплых в Европе. Максимальная температура воздуха в большинстве областей составит от +20 до +26 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram, пишет УНН.

Детали

Завтра, 23-го апреля, Украина снова - одна из самых теплых стран Европы - говорится в заметке.

Максимальная температура воздуха в большинстве областей составит в течение дня среды +20+26 градусов - добавила синоптик.

Как пояснила Диденко, ожидается южный ветер, преимущественно слабый или умеренный. Дожди с грозами возможны в западных регионах, за исключением Тернопольской и Хмельницкой областей. Во второй половине дня дожди вероятны также в Луганской, Донецкой областях, в Крыму и в районе Днепра.

На остальной территории Украины завтра ожидается сухая, преимущественно солнечная погода.

В Киеве 23-го апреля будет солнечно и очень тепло, до +25 градусов. Теплая погода продлится в столице до субботы. Дождь в Киеве пойдет в пятницу и ночью в субботу - пишет Диденко.

В воскресенье, 27 апреля, дожди в столице прекратятся, но температура воздуха снизится - до +11…+17 градусов днем. Синоптик добавила, что необходимо учитывать изменчивую погоду при планировании недели, обращать внимание на здоровье из-за перепадов температуры и давления.

Напомним

Ранее Наталья Диденко прогнозировала, что 22 апреля Украина будет одной из самых теплых в Европе. В частности, ожидалась преимущественно сухая и солнечная погода.